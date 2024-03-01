На Тернопольщину вернули тело бойца ВСУ, которого оккупанты расстреляли под Авдеевкой (видео)

Ивана Григуса мобилизовали в ноябре 2023 года, он служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на Донецком направлении.

На Тернопольщине в Зализцах встретили тело военнослужащего Ивана Григуса, которого российские оккупанты расстреляли в плену 22 февраля. Мужчине было 33 года. Об этом сообщает Общественное.

В начале февраля в сети появилось видео с пленным под Новомихайловкой в Донецкой области, украинским военным 79 бригады ВСУ. На видео он назвался Иваном Григусом.

27 февраля председатель Залозецкой общины Андрей Нога в фейсбук сообщил, что оккупанты расстреляли Ивана Григуса.

"С глубокой печалью и скорбью сообщаем о том, что подтверждена гибель нашего воина-героя, жителя поселка Зализцы Григуса Ивана Любомировича, 02.02.1991 г.р., который попал в плен в Донецкой области и на днях был безжалостно расстрелян м*скалями", — написал он.

Тело военнослужащего встретили у въезда в Зализцы.

Встреча тела военного

"Люди плакали и звонили, мы не верили до последнего. Когда увидели в интернете, что он в плену, а когда услышали, что расстреляли, то сердце кровью обливается. Очень больно, для нас такая печальная весть, уже 5 воин из нашей общины погиб от рук той зловещей орды", — говорит местная жительница Ольга Романов.

"Иван был тихий, спокойный парень, это внук бывшего директора школы. Все радовались, что он жив, а тут такая новость, нас всех ошеломила", — рассказала заместитель директора Залозецкой школы Светлана Бенцал.

Иван Григус в школе

Ивана Григуса мобилизовали в ноябре 2023 года, он служил в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде на Донецком направлении.

В Залозецкой общине 1 и 2 марта объявили днями траура по Ивану Григусу. Похоронят военного 2 марта.

Напомним, что 19 февраля пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.

Ранее OsintFlow установили оккупантов, причастных к расстрелу пленных бойцов ВСУ под Бахмутом.