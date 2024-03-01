Западные союзники уже имеют военное присутствие в Украине, — СМИ

Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму".

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон заговорил о возможной отправке военного подкрепления в Украину, он нечаянно приподнял завесу над присутствием западных кадров на украинской земле. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Через три дня после того, как Макрон заявил, что введение западных войск в Украину не следует "исключать", союзники все еще сильно разделились по поводу этого чувствительного вопроса. Получив негативную реакцию, французский президент в четверг, 29 февраля, подчеркнул, что его слова были "взвешены" и "продуманы".

С момента полномасштабного вторжения в Украине находится многочисленное количество представителей государственных органов, связанных с разведывательными службами западных стран, часто с военным статусом. Тайный дипломатический персонал, консультанты по вопросам Украины и члены специальных сил непременно играли роль с самого начала войны, отмечает издание.

"Действия этих служб являются по своей природе тайными и, следовательно, выходят за пределы правил войны", — рассказал журналистам бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности (DGSE) Венсан Крузе.

Украинский дипломатический источник подтвердил присутствие в стране людей из всех государств-союзников.

"Речь идет не о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведки, например. Если происходят поставки оружия, там должны быть люди, которые физически дают информацию о том, как использовать оборудование", — сообщает Le Monde.

Сейчас Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Кремлем "стратегическую дилемму".

В конце 2022 года бывший командующий Королевской морской пехоты Роберт Магован рассказывал в одном из интервью, что 350 британских солдат присутствовали в Украине в период с января по апрель 2022 года. Они были привлечены к операциям с "высокой степенью политического и военного риска".

Лондон не отрицал эти слова, поскольку британские инструкторы присутствовали в украинском военном штабе еще в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Напомним, 1 марта издание Politico написало, что заявление Эмманюэля Макрона "разоблачило раскол и разногласия" на Западе и "вызвало панику" относительно военной ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что такие заявления, которые сделал Макрон, позволяют Франции быть "на правильной стороне истории". В то же время Сежурне утверждает, что Париж не будет посылать "никаких боевых войск" и "французы не умрут за Украину".