В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв: в РФ заявили об атаке БПЛА (фото, видео)

По данным российских журналистов, Санкт-Петербург подвергся атаке дрона, изготовленного кустарным способом, который якобы нес 3,5 килограмма взрывчатки на борту.

В пятницу, 1 марта, в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, которому предшествовал звук мотора в небе. Об этом пишет медиа SHOT.

Сообщается, что очевидцы заметили в небе яркую вспышку. Жители Пискаревского проспекта сообщили журналистам, что обломки, предположительно, БПЛА упали рядом с одним из домов.

В сети также появились видео с места падения предполагаемых обломков.

По информации российских медиа, в результате инцидента на Пискаревском проспекте якобы повреждены 15 квартир. По предварительным данным, никто из жителей дома не пострадал.

Российские журналисты полагают, что целью БПЛА могла быть местная нефтебаза "Ручьи", которая расположена примерно в километре от места падения дрона. По данным издания, из поврежденного здания эвакуировано 100 человек.

Канал Mash также публикует фото обломков, которые, как утверждается найдены неподалеку от места взрыва. По информации медиа, упомянутый БПЛА был изготовлен кустарным способом и нес 3,5 килограмма взрывчатки на борту.

Обломок БПЛА Фото: Mash

Что говорят местные власти

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что в Красногвардейском районе города работают МЧС и сотрудники силовых ведомств, однако не уточнил, что именно там произашло.

"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", — написал чиновник.

Напомним, в ночь на 1 марта в городе Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации прогремели взрывы. РосСМИ предположили, что атаке подвергся завод имени Свердлова, производящий взрывчатку.

Также сообщалось, что 1 марта взрывы прогремели в Крыму. В районе Евпатории и в Сакском районе, как сообщали очевидцы, активно работали российские системы ПВО.