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В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв: в РФ заявили об атаке БПЛА (фото, видео)

Анастасия Андрусяк
Фото: Соцсети | В РФ заявили об атаке БПЛА

По данным российских журналистов, Санкт-Петербург подвергся атаке дрона, изготовленного кустарным способом, который якобы нес 3,5 килограмма взрывчатки на борту.

В пятницу, 1 марта, в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, которому предшествовал звук мотора в небе. Об этом пишет медиа SHOT.

Сообщается, что очевидцы заметили в небе яркую вспышку. Жители Пискаревского проспекта сообщили журналистам, что обломки, предположительно, БПЛА упали рядом с одним из домов.

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В сети также появились видео с места падения предполагаемых обломков.

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По информации российских медиа, в результате инцидента на Пискаревском проспекте якобы повреждены 15 квартир. По предварительным данным, никто из жителей дома не пострадал.

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Российские журналисты полагают, что целью БПЛА могла быть местная нефтебаза "Ручьи", которая расположена примерно в километре от места падения дрона. По данным издания, из поврежденного здания эвакуировано 100 человек.

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Канал Mash также публикует фото обломков, которые, как утверждается найдены неподалеку от места взрыва. По информации медиа, упомянутый БПЛА был изготовлен кустарным способом и нес 3,5 килограмма взрывчатки на борту.

Обломок БПЛА
Фото: Mash

Что говорят местные власти

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что в Красногвардейском районе города работают МЧС и сотрудники силовых ведомств, однако не уточнил, что именно там произашло.

"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", — написал чиновник.

Напомним, в ночь на 1 марта в городе Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации прогремели взрывы. РосСМИ предположили, что атаке подвергся завод имени Свердлова, производящий взрывчатку.

Также сообщалось, что 1 марта взрывы прогремели в Крыму. В районе Евпатории и в Сакском районе, как сообщали очевидцы, активно работали российские системы ПВО.