"Зависит от командира бригады": Сырский заявил о кадровых перестановках в боевых частях

В отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и помощи.

В нескольких военных подразделениях произошли изменения в руководящем составе. Эти шаги были предприняты с целью обеспечения безопасности и благополучия защитников. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Он подчеркнул, что продолжает свою деятельность на восточном фронте. Главнокомандующий отметил, что обстановка на фронте остается сложной, однако под контролем.

"В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет", — отметил главком.

Согласно высказыванию Сырского, боевая эффективность в первую очередь зависит от качеств командира бригады, его профессионализма, опыта и способности принимать обдуманные и адекватные решения. Огромное значение также имеет подготовка и координация действий штаба бригады.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и помощи", — сообщил командующий.

После представления отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения о гарантировании наличия резервов, боеприпасов, беспилотных аппаратов и другого необходимого оборудования.

"В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения ", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий выделил бойцов 54-й отдельной мотострелковой бригады, которые с помощью точного артиллерийского огня, совмещенного с профессиональным минированием, успешно уничтожили две колонны бронетехники противника. Кроме того, Сырский выразил благодарность воинам 25-й отдельной полевой дивизии беспризорников, 47-й отдельной мотострелковой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Отмечаю как позитив замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности", — добавил он.

Напомним, ранее в отчете Института изучения войны сообщили, что российские войска 26 февраля продвинулись на юг от Кременной на фоне позиционных боев, продолжающихся на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, Степное и Северное уже оккупированы.