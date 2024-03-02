Привет Китаю: США показали бомбардировщик B-52 с гиперзвуковой ракетой на базе Гуам (фото)

Американские летчики изучали гиперзвуковое оружие на примере ракеты AARW. Журналисты обращают внимание, что армия якобы отказалась от такого боеприпаса, поэтому возникает больше вопросов от демонстрации.

Воздушные силы США показали фотографии стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress на авиабазе на Гуаме с гиперзвуковой ракетой AGM-183A ARRW. Об этом сообщает The War Zone.

Во время учений Воздушных сил публично показали ракету AARW на стратегической базе США в Тихом океане. Боеприпас показали несмотря на то, что армия решила прекратить разработку AGM-183A из-за неудачных испытаний. Поэтому эти фотографии вызывают новые вопросы относительно неоднозначного будущего гиперзвуковой ракеты.

AARW имеет облачное будущее Фото: US Air Force

Учения были посвящены изучению гиперзвукового оружия на базе Андерсен. На одной из фотографий также заметен серийный номер ракеты AR-AUR-005. К изучению оружия были привлечены экипажи B-52 из 23-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи и 49-й испытательно-оценочной эскадрильи.

"Экипажи сосредоточились на основах гиперзвука, оперативных и материально-технических аспектах, а также на углубленных тактических дискуссиях", — отмечают в Воздушных силах.

В издании отмечают, что пока нет никаких признаков, что Воздушные силы США намерены провести испытания ARRW на базе в Гуаме. Однако такой вариант возможен, потому что это бы стало демонстрацией силы в Тихоокеанском регионе. Это могло бы стать сигналом для Китая и другим потенциальным врагам.

Летчики США на учениях Фото: US Air Force

ARRW состоит из двух основных компонентов: безмоторной гиперзвуковой ракетно-планировочной системы в носовой части и большого ракетного ускорителя в задней части. Ускоритель разгоняет всю ракету до оптимальной скорости и высоты, после чего он отпадает.

Напомним, 14 февраля СМИ писали, как США готовит к полетам бомбардировщик B-52, который будет служить 100 лет.

28 декабря стало известно, что B-52 Stratofortress модернизируют под гиперзвуковые ракеты HACM.