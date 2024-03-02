Угроза оборонным заводам: в Екатеринбурге взорвалась важная подстанция (видео)

Подстанция обеспечивала электричеством заводы МЗиК, Турбомоторный и "Уралмаш". По версии российских властей, произошло короткое замыкание, но в соцсетях пишут о следах взрывчатки на месте происшествия.

В российском городе Екатеринбург в ночь на 2 марта взорвалась электроподстанция, очевидцы слышали громкий взрыв и видели яркую вспышку. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Подстанция обеспечивает электричеством Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Турбомоторный завод и "Уралмаш". Заводы, которые питает электроподстанция, работают в области металлургии, цементной промышленности и подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов. пишет Mash.

Официальная версия — возможное короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Силовики призывали не поддаваться панике и доверять только проверенной информации, рассказал собеседник агентства ТАСС.

Местные власти заявили, что взрыв произошел вследствие неисправности оборудования, а в Telegram-каналах утверждают, что на месте происшествия нашли следы взрывчатых веществ. Пострадавших нет, взрыв не повлиял на электроснабжение предприятий.

Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес самодельное взрывное устройство на территорию, отмечает медиа Shot.

Напомним, в оккупированном Севастополе 1 марта прогремели взрывы. Над Гвардейским видели столб дыма, там находится крупная военная база РФ.

Фокус 27 февраля писал о взрыве в российском Курске. Местные власти объясняли инцидент работой Воздушно-космических сил России.