В Санкт-Петербурге прозвучали два мощных взрыва – росСМИ

Взрывы прозвучали в районе порта Бронка. А в аэропорту Пулково введен план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.

В Санкт-Петербурге прозвучали два мощных взрыва. После появились сообщения о том, что "неопознанный объект" был сбит над Финским заливом. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что была атака БПЛА. в аэропорту Пулково введен план "Ковер" из-за угрозы атаки. Об этом пишет "Фонтанка".

Очевидцы в комментариях написали, что они слышали взрывы, и то, как некий объект разлетелся на куски.

"Ехали по КАДу, съезжали в Бронке, было сильнейшее зарево и по машине сильные удары, вообще не поняли, что это. Но было жутко неприятно. Огонь, взрывы", — заявил один из очевидцев.

Сообщения в местных чатах Фото: Скриншот

По предварительным данным, БПЛА был замечен на низкой высоте, была дана команда на поражение. Сработал зенитно-ракетный комплекс, расположенный в Ломоносовском районе Ленобласти.

Взрыв над Финским заливом Фото: Скриншот

В аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Позже губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что "воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива" и заявил, что разрушений и жертв нет.

Напомним, днем ранее БПЛА врезался в дом в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте. В доме отключены вода, газ и электричество. Так что всех жителей переселили в другое жилье.

Ранее председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Минобороны РФ не имеет достаточного количества ресурсов для того, чтобы полностью защитить город от дронов.

"Одна из причин, почему нельзя накрыть Петербург непроницаемым щитом ПВО, как раз и заключается в том, что для этого придется оттягивать силы, например, из Царского села, Выборга, других исторических городов и поселений", — сказал Андрей Картаполов.