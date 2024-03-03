Ракетный удар по Днепру: на месте вспыхнул пожар

По областному центру враг ударил ракетой, а по Никополю, который расположен на берегу Днепра — дроном-камикадзе. Жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет.

В ночь на воскресенье, 3 марта, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, жертв в результате российской атаки нет.

"Неспокойная ночь для Днепропетровщины. Но главное — без жертв. После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники укротили", — написал Лысак.

Кроме того, российские оккупанты направили дрон-камикадзе на Никополь.

Из артиллерии россияне били по Мировской и Червоногригорьевской громадам. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуют специалисты.

Днепропетровщина регулярно оказывается под вражеским огнем. В частности, Никополь. Город атакуют дроны-камикадзе или враг бьет из артиллерии.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты направили "шахеды" в Одесскую область. Вражеский беспилотник попал в девятиэтажку. По состоянию на утро воскресенья известно о 9 погибших. Среди них двое детей — четырехмесячный Тимофей и трехлетний Марк.

Президент Владимир Зеленский призвал союзников не затягивать с поставками оружия для Украины. В частности, речь идет о системах ПВО. По его словам, такое промедление "приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет".

2 марта "шахеды" также ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук.