Подписано соглашение по разминированию с помощью искусственного интеллекта: подробности от Минэкономики

По информации пресс-службы Минэкономики, упомянутое партнерство с компанией Palantir Technologies должно помочь быстрее и дешевле разминировать Украину.

Министерство экономики подписало соглашение о партнерстве с американской компанией Palantir Technologies, которая будет помогать Украине в разминировании и применять для этого искусственный интеллект. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба министерства.

"Гуманитарное разминирование — нулевой этап восстановления Украины. Сейчас потенциально загрязненными являются 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев. Именно поэтому ускорение гуманитарного разминирования, в частности благодаря сотрудничеству с такими технологическими компаниями, как Palantir — это возможность сохранить жизни людей и быстрее начать восстановление Украины", — отметила в релизе первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

В свою очередь, исполнительный вице-президент Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли, подписывая вместе со Свириденко соглашение в Лондоне, подчеркнул, что это поможет спасти жизни украинцев и укрепить экономику Украины.

Какие положения содержит подписанное соглашение

Конкретные положения о сотрудничестве конкретизируются по следующим направлениям:

оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) в противоминной деятельности.

Как указано в пресс-релизе, упомянутая платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов разминирования.

"Например, сможет посоветовать, как наиболее эффективно очистить конкретный участок территории — с помощью новых методов разминирования, таких как дроны, или традиционными методами", — поясняется в релизе.

Платформа искусственного интеллекта Palantir будет работать с большими базами данных, сформированными структурами, которые имеют отношение к выполнению мероприятий разминирования, — от органов местного самоуправления, региональной власти, министерств и ведомств до непосредственно операторов противоминной деятельности.

"Предполагается, что базы будут содержать как постоянную информацию, например, оценку экономической эффективности сельхозземель, близость загрязненных территорий к коммуникациям и т.д., так и оперативную, которая будет регулярно обновляться. Речь идет, в частности, о данных обследования территорий ГСЧС, ГССТ, неправительственными операторами, количество и состояние техники, наличие пиротехнических подразделений на конкретных направлениях и т. д.", — подчеркивается в сообщении.

Пилотный проект платформы был представлен на Первой международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая состоялась в Загребе 11-12 октября 2023 года.

Что известно о компании Palantir Technologies

Компания Palantir Technologies специализируется на создании платформ для анализа больших массивов данных. Основные ее клиенты — инвестбанки, хедж-фонды и спецслужбы, в том числе Центральное разведывательное управление США.

Компания была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с Питером Тилем. Он известен как первый инвестор Facebook и соучредитель PayPal.

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