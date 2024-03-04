На фронт так и не доехали: РФ оказалась неспособной производить новую артиллерию

В РФ сообщали о старте серийного производства или даже поставки в армию по меньшей мере трех новых образцов артустановок. Однако никаких свидетельств об их наличии во вражеском войске так и нет, констатируют эксперты.

В течение первых двух лет полномасштабной войны в РФ регулярно заявляли о начале производства или принятия на вооружение новых образцов артиллерии или вооружения. Однако в большинстве случаев заявления так и остались словами. Об этом сообщает Defense Express.

РФ привлекла мощный постсоветский военно-промышленный комплекс для восстановления потерь в вооружении и технике для комплектования новых подразделений. Однако полномасштабная война показала, что РФ ограниченно может восстанавливать боеспособность. Значительная часть ББМ, танков, артиллерии и другого вооружения проходят восстановление со складов хранения и путем каннибализации другой техники.

В 2022-2023 годах РФ анонсировала производство и поставки оружия:

САУ "Мальва";

САУ "Коалиция-СВ";

САУ "Пат-С" на базе БМП-3.

Россия заявляла о начале серийного производства САУ "Коалиция-СВ" и якобы отправке артустановок на войну 15 января 2024 года. С тех пор ни одного доказательства применения машин на фронте не было. Заявленные характеристики артсистемы могут представлять серьезную угрозу, так как заявленная дальность стрельбы составляет 70 км со скорострельностью 12 выстрелов в минуту. "Пат-С" и "Мальва" были приняты на вооружение во второй половине 2023 года. Было заявлено об их испытаниях на войне и старте серийного производства. Так же как и с "Коалицией-СВ" никаких доказательств боевого применения машин в зоне боевых действий так и нет.

САУ "Пат-С" Фото: Reddit

Из-за этого эксперты сомневаются, что российские инженеры смогли совершить прорыв в производстве современной артиллерии. Также нет свидетельств о поставках в армию вертолетов Ми-28 и Ка-52, хотя поставки самолетов в ВКС РФ не скрывают. Вместе с тем ударные Ка-52 появляются с деталями от других бортов. На одном из вертолетов был замечен хвостовой стабилизатор от другого Ка-52. Вероятно, РФ не производит вертолеты в достаточном количестве, поэтому и решили пойти на каннибализацию.

Напомним, 26 октября СМИ писали, что ВС РФ получили первую партию САУ "Мальва" на колесной базе.

12 сентября сообщалось, что РФ планирует возродить советский проект САУ "Пат-С".