Превентивные меры: Гуменюк рассказала, как снизить количество вражеских ударов КАБами

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", у противника огромное количество авиабомб, которые он начал активно применять. Тратить средства ПВО на то, чтобы их перехватить — нецелесообразно. Воздушные силы используют другую тактику.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских защитников на фронте и мирные города при помощи различного вооружения. В частности речь идет про управляемые авиабомбы. Начальница объединенного пресс-центра Оперативное командование "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, как можно с этим бороться.

По ее словам, у России много управляемых авиабомб, поэтому лучший способ для борьбы с ними — блокировка тактической авиации противника. В последнее время Воздушные силы активно занимаются этим вопросом.

"На управляемые авиабомбы нецелесообразно тратить средства ПВО, которые есть у нас в наличии. Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых у России чрезвычайно много, нужно очень много соответствующих снарядов. И при этом использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивно. Поэтому речь идет о необходимости применения превентивных мер в этой ситуации. Необходимо заблокировать авиацию врага как способ доставки этих управляемых авиабомб", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно начальница пресс-центра ОК "Юг" добавила, что в командовании Воздушных сил продолжают работу над тем, чтобы наносить противнику потери. В это же время все продолжают ждать, пока современные истребители будут переданы Украине западными партнерами, что лишь усилит боевые возможности украинцев.

Пока что, благодаря уничтожению самолетов ВС РФ, сильно уменьшается количество атак противника авиабомбами.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что ВС РФ потеряли в Украине уже треть самолетов Су-34, на строительство которых ушло несколько лет. При этом, несмотря на потерю самолетов, РФ и дальше будет продолжать применять управляемые авиабомбы, чтобы иметь хоть какое-то продвижение на фронте.