"Удается сдерживать": линия обороны ВСУ возле Авдеевки практически не изменилась, — Згурец

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, противник продолжает давить на украинские позиции на Донбассе, однако получает отпор. Динамика не такая сложная, как это описывает российская пропаганда.

Несколько недель назад украинским защитникам пришлось покинуть Авдеевку в Донецкой области, однако в целом на направлении ситуация на такая сложная, как это пытаются подать россияне. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV" 4 марта.

По его словам, на Авдеевском направлении украинские войска удерживают текущую линию обороны, которая сейчас проходит по основным населенным пунктам. Речь про Бердычи, Семеновку, Орловку, Тоненькое и Первомайское.

"Если мы учтем сводку Генштаба ВСУ, то враг и дальше пытается давить по всем участкам фронта, используя свое преимущество в живой силе и авиации. Наиболее горячие участки — к западу от Авдеевки и Новопавловское направление, где противник после захвата Марьинки пытается расширить свое присутствие. Если мы посмотрим на карту, то линия обороны Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое – Первомайское не терпит существенных изменений после ухода наших войск из Авдеевки", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно было отмечено, что противник пытаются заходить в населенный пункт Бердычи, откуда скоропостижно был выбит. Что касается Орловки, то ВС РФ там закрепились в восточной части. Украинские защитники делают все для того, чтобы вернуть позиции под свой контроль.

Кроме того, во всех вышеперечисленных населенных пунктах, где и проходит сейчас линия обороны, есть определенные условия, которые связаны с рельефом и водными преградами. ВСУ это максимально используют в свою пользу и удерживают оборону.

"Но преимущество противника сейчас сохраняется в личном составе, артиллерии, авиации, также он изменил тактику использования штурмовых групп, численность врага в группах стала больше. Идет конвейер поставки вражеской силы на линию соприкосновения. Наша ставка порой делается на артиллерию, которая является ограниченной, и на FPV-дроны. Видим, что захватчика нам удается сдерживать", — продолжил Сергей Згурец.

Исходя из всех заявлений, эксперт сделал вывод, что ситуация на Авдеевском направлении остается сложной, однако динамика не такая, какой ее рисует российская пропаганда.

Напомним, 2 марта сообщалось, что газета NYT узнала о проблемах в обороне ВСУ за Авдеевкой. Американские журналисты выяснили, что украинское командование не укрепило оборонительные линии заранее и качественно. Необходимые ресурсы для строительства траншей и танковых ловушек могли пойти на обеспечение наступления. Последствия таких шагов чреваты постоянным продвижением войск РФ на востоке, предостерегают авторы материала.