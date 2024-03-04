"Под огневым воздействием": ВСУ удалось сорвать план россиян под Авдеевкой, — эксперт

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, ситуация на Авдеевском направлении стабилизирована и наступление оккупантов приостановлено.

Ситуация на Авдеевском направлении продолжает оставаться напряженной. Боевые действия активно развиваются на запад от города, вблизи населенных пунктов Тоненькое и Орловка. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в комментарии изданию "24 Канал".

Украинским военным затруднительно удерживать контроль над этими населенными пунктами, поскольку они не были адаптированы для обороны. Тем временем противник активно применяет авиабомбы, нанося разрушительные удары по этим районам.

По его словам, эти населенные пункты находятся в низине, что создает неудобные условия для обороны. В отличие от них, Авдеевка расположена на тактическом возвышении, что делает ее идеальной для обороны. Тем не менее, как отметил Попович, из-за ряда обстоятельств пришлось временно покинуть эту позицию.

Поскольку Авдеевка служила основной укрепленной позицией Вооруженных Сил Украины, населенные пункты к западу от города не обладали такими же мощными укреплениями.

"Сейчас эти укрепления позиций строятся, однако это трудно делать под огневым воздействием противника", – отметил военный обозреватель.

Вместе с тем, украинские вооруженные силы сорвали планы российских войск о далеком продвижении вглубь территории, используя тактику "на плечах" наших сил относительно Авдеевки. В настоящее время ситуация на этом направлении стабилизировалась, и наступление оккупантов было остановлено.

"Хотя трудно сказать, остановлено ли оно вообще, потому что враг накапливает резервы, и наступательный потенциал российской армии пока сохраняется", – подчеркнул Попович.

Военный аналитик отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды о захвате населенных пунктов к западу от Авдеевки, фактическое положение дел отличается от их представлений. Если противник и присутствует в этих районах, то это происходит лишь частично, и он не способен укрепить свои позиции на данном направлении.

"Украинским силам очень трудно оборонять Тоненькое, Орловку. Россияне сейчас ровняют с землей эти населенные пункты КАБами. Соответственно нельзя исключать, что украинским силам придется отходить оттуда", – предположил военный обозреватель.

Согласно мнению Дениса Поповича, возможно, было бы целесообразнее выиграть время для того, чтобы построить оборонительные линии еще западнее Авдеевки, где местность лучше приспособлена для обороны.

Напомним, 2 марта сообщалось, что газета NYT узнала о проблемах в обороне ВСУ за Авдеевкой. Американские журналисты выяснили, что украинское командование не укрепило оборонительные линии заранее и качественно. Необходимые ресурсы для строительства траншей и танковых ловушек могли пойти на обеспечение наступления. Последствия таких шагов чреваты постоянным продвижением войск РФ на востоке, предостерегают авторы материала.