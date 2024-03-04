Для голосования на "выборах": РФ подкупает пенсионеров в оккупации, — ЦНС

Источники Центра национального сопротивления сообщили, что такие действия направлены на повышение явки, которая по замыслу Кремля должна легализовать оккупацию.

Пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях, предлагается единовременная выплата в размере 5 тысяч российских рублей со стороны оккупационных властей. Эти средства выдаются под видом "гуманитарной помощи", однако получение этой помощи предполагает подписание избирательного бюллетеня. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным источника, враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь" жителям, в частности, пенсионерам.

"Условием получения является заполнение избирательного бюллетеня.", — информируют в ЦНС.

Кроме того, в сообщении отметили, что средства выдают даже без наличия паспорта РФ.

Отмечается, что подобные меры направлены на увеличение явки избирателей, что, по предположениям, может легитимизировать оккупационные власти и их действия в глазах международного сообщества, соответствуя замыслу Кремля.

Напомним, что российские захватчики продолжают подготовку к так называемым выборам президента на временно оккупированных территориях Украины. После них возможны этнические чистки.

Также российские захватчики намерены продолжать террор на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и в ближайшее время могут значительно снизить финансирование.