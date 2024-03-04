Более 1000 химических атак: в ВСУ рассказали о военных преступлениях ВС РФ (фото)

По данным командования, больше всего зафиксировано случаев атак с помощью гранатометных выстрелов. Только в феврале 2024 года российская армия 250 раз применила химическое оружие.

По состоянию на 4 марта 2024 года Россия 1 068 раз применила химическое оружие против украинских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 1068 фактов применения российской федерацией иритантов слезоточивого действия, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами, запрещенными для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии", — пояснили военные.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

По их данным, только в феврале 2024 года российская армия 250 раз применила химическое оружие против Вооруженных Сил Украины. Из них:

244 случая — оккупанты атаковали с помощью ВОГ (гранатометного выстрела);

один раз — применили газ;

5 раз — другие боеприпасы с химическим веществом.

Из-за химических атак оккупантов украинские подразделения войск радиационной химической биологической защиты отбирают пробы почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их на анализ.

В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ направляют в следственные органы для проведения следствия.

Кстати, по состоянию на 16 января 2024 года Командование Сил поддержки ВСУ заявляло о 600 атаках химическим оружием. По их данным, чаще всего оккупанты использовали гранаты. В частности, К-51, РГР, которые сбрасывали с дронов, а также самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия, артиллерийские снаряды с содержанием химически опасных веществ.

Стоит заметить, что Россия, несмотря на нарушение законов и обычаев войны, на фронте несет огромные потери. Британские разведчики объясняли, что за два года войны потери России совпадают или превышают те, что составляли ее начальную силу. Например, на момент полномасштабного вторжения Россия применила в Украине 1300 танков, а потеряла за два года — 2700 этих боевых машин.