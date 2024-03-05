В Запорожье мужчина собирался взорвать отделение почты по заказу ГРУ РФ (фото)
По данным силовиков, для подрыва почтового отделения подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Далее он намеревался спрятать СВУ в коробку с фруктами и взорвать с помощью телефонного звонка.
В Запорожье Служба безопасности Украины задержала российского агента, который пытался взорвать почтовое отделение в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что операция по задержанию вражеского агента проходила в несколько этапов.
Для подрыва отделения почты он изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкцию для изготовления взрывчатки он получил от российской спецслужбы.
Далее он намеревался спрятать СВУ в коробку с фруктами и отправить в грузовое отделение одного из почтовых операторов и там взорвать с помощью телефонного звонка.
Оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.
Злоумышленникам не удалось реализовать свой план, сотрудники СБУ сработали на опережение — разоблачили фигуранта на этапе подготовки теракта.
Также в ходе расследования СБУ установила, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.
Следствие установило, что агентом РФ оказался житель Запорожья. Его завербовал кадровый сотрудник 316-го разведцентра ГУ Генштаба РФ. Мужчина получил деньги на изготовление взрывчатки, а также после теракта должен был получить вознаграждение.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, что в Украине разоблачили экс-просветительницу, которая помогала российским оккупантам во время боев за Харьков. 57-летняя бывшая учительница младших классов в селе Лукьянке Липецкой громады "сдавала" захватчикам места пребывания украинских патриотов.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов назвал имена лиц, причастных к реализации российской спецоперации "Майдан-3".