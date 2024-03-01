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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Бывшая учительница сдавала ВС РФ патриотов Харьковщины: их похищали и пытали (фото)

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Фото: Telegram | Одного из похищенных жителей региона держали в плену два года (иллюстративное фото)

В прошлом 57-летняя женщина преподавала для младших классов. Во время оккупации региона, по данным СБУ, по ее "наводке" били и морили голодом людей.

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В Украине разоблачили экс-педагога, которая помогала российским оккупантам во время борьбы за Харьков. Деталями 1 марта поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну сторонницу р*шизма, которая сотрудничала с оккупантами после захвата Харьковщины", — отметила пресс-служба.

Ею оказалась 57-летняя бывшая учительница младших классов в селе Лукьянцы Липецкой общины. Ранее женщину уже привлекали к ответственности — за избиение учеников.

"В период оккупации населенного пункта она "сдавала" захватчикам места пребывания украинских патриотов. Именно по ее наводке рашисты похитили и посадили в застенки нескольких участников движения сопротивления в регионе", — рассказали в СБУ.

Среди "слитых" оккупантам патриотов были депутат местного совета, участник АТО и отец работника Нацполиции.

"В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки — постоянно били и длительное время оставляли без еды и воды. Таким образом российские оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков", — передала пресс-служба.

По данным следствия, оккупантам не удалось "выбить" нужную информацию. Впоследствии нескольких патриотов отпустили, а еще одного повезли в Белгородскую область и держали в плену два года. Впоследствии его обменяли на своего бойца.

Женщина же после деоккупации села выехала в Харьков и "залегла на дно", надеясь избежать наказания. Однако работники СБУ нашли ее и задержали в съемной квартире.

Экс-учительнице сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, сейчас она находится под стражей. Женщине грозит заключение на срок до 12 лет.

Харьковская область, наступление на Харьков, бои за Харьков, оккупация Харьковская область, коллаборационист, госизмена, пытки, российские оккупанты, СБУ Fullscreen
Задержанная бывшая педагог
Фото: СБУ
Харьковская область, наступление на Харьков, бои за Харьков, оккупация Харьковская область, коллаборационист, госизмена, пытки, российские оккупанты, СБУ Fullscreen
Задержанная бывшая педагог
Фото: СБУ

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов назвал имена лиц, причастных к реализации российской спецоперации "Майдан-3".

В Харьковской ОВА сообщили, что в результате удара ВС РФ по Купянску погиб пастор Юрий Климко. Его жена чудом выжила, а церковь — разрушена.