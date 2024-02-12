"Силы обороны готовы": в ВСУ рассказали о вероятности повторного наступления на Харьков (видео)

На Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры, отметил руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Для повторного наступления на Харьков у российских оккупантов не будет ни одного шанса. Об этом сообщил Илья Евлаш, руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", в эфире телемарафона.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашего государства на этом направлении, как отметил спикер, продолжают устанавливаться фортификационные сооружения. Мероприятия осуществляются на случай, если россияне снова пойдут в наступление. По его словам, это происходит не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры.

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"Шансов у них нет", — заявил Илья Евлаш.

Он добавил, что этот процесс происходит постоянно. По его словам, и в дальнейшем строятся блокпосты, оборонительные рубежи.

Ситуация в Харьковской области от Генштаба ВСУ

На Слобожанском и на Северском направлениях, как сообщили в отчете Генерального штаба от 12 февраля, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Враг проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления. Войска РФ увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы напротив Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" украинские воины отбили 2 атаки российских оккупантов. Это произошло возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

Напомним, 10 февраля войска РФ нанесли удар по Харькову. В результате атаки из домов эвакуировали 50 человек, один человек погиб.