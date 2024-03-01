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Колишня вчителька здавала ЗС РФ патріотів Харківщини: їх викрадали та катували (фото)

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Фото: Telegram | Одного з викрадених мешканців регіону тримали в полоні два роки (ілюстративне фото)

У минулому 57-річна жінка викладала для молодших класів. Під час окупації регіону, за даними СБУ, за її "наведенням" били та морили голодом людей.

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В Україні викрили ексосвітянку, яка допомагала російським окупантам під час боротьби за Харків. Деталями 1 березня поділилась пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю р*шизму, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини", — зазначила пресслужба.

Нею виявилась 57-річна колишня вчителька молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше жінку вже притягали до відповідальності — за побиття учнів.

"У період окупації населеного пункту вона "здавала" загарбникам місця перебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні", — розповіли СБУ.

Серед "злитих" окупантам патріотів були депутат місцевої ради, учасник АТО і батько працівника Нацполіції.

"У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури — постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків", — передала пресслужба.

За даними слідства, окупантам не вдалося "вибити" потрібну інформацію. Згодом декількох патріотів відпустили, а ще одного повезли у Бєлгородську область та тримали у полоні два роки. Згодом його обміняли на свого бійця.

Жінка ж після деокупації села виїхала у Харків та "залягла на дно", сподіваючись уникнути покарання. Однак працівники СБУ знайшли її та затримали в орендованій квартирі.

Ексвчительці повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці, нині вона перебуває під вартою. Жінці загрожує ув’язнення на строк до 12 років.

Харківська область, наступ на Харків, бої за Харків, окупація Харківська область, колаборант, держзрада, катування, російські окупанти, СБУ Fullscreen
Затримала колишня освітянка
Фото: СБУ
Харківська область, наступ на Харків, бої за Харків, окупація Харківська область, колаборант, держзрада, катування, російські окупанти, СБУ Fullscreen
Затримала колишня освітянка
Фото: СБУ

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