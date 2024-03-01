Колишня вчителька здавала ЗС РФ патріотів Харківщини: їх викрадали та катували (фото)

У минулому 57-річна жінка викладала для молодших класів. Під час окупації регіону, за даними СБУ, за її "наведенням" били та морили голодом людей.

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В Україні викрили ексосвітянку, яка допомагала російським окупантам під час боротьби за Харків. Деталями 1 березня поділилась пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю р*шизму, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини", — зазначила пресслужба.

Нею виявилась 57-річна колишня вчителька молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше жінку вже притягали до відповідальності — за побиття учнів.

"У період окупації населеного пункту вона "здавала" загарбникам місця перебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні", — розповіли СБУ.

Серед "злитих" окупантам патріотів були депутат місцевої ради, учасник АТО і батько працівника Нацполіції.

"У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури — постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків", — передала пресслужба.

За даними слідства, окупантам не вдалося "вибити" потрібну інформацію. Згодом декількох патріотів відпустили, а ще одного повезли у Бєлгородську область та тримали у полоні два роки. Згодом його обміняли на свого бійця.

Жінка ж після деокупації села виїхала у Харків та "залягла на дно", сподіваючись уникнути покарання. Однак працівники СБУ знайшли її та затримали в орендованій квартирі.

Ексвчительці повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці, нині вона перебуває під вартою. Жінці загрожує ув’язнення на строк до 12 років.

Затримала колишня освітянка Фото: СБУ Затримала колишня освітянка Фото: СБУ

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