Испытания неизбежны: США протестируют гиперзвуковую ракету ARRW с базы Гуам (фото)

Официально Воздушные силы США не комментируют планы по испытанию, но наблюдатели уже фиксируют специальные самолеты и корабли, которые обычно привлекают к тестированию.

В США появляется все больше доказательств, что Воздушные силы США планируют провести еще одно испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Тестовый пуск может состояться с базы Гуам, которая ближе всего к Китаю. Об этом сообщает The War Zone.

На прошлой неделе Воздушные силы показали ракету ARRW под крылом стратегического бомбардировщика B-52 на острове Гуам — стратегически важной базы США в Тихом океане. Лучшим объяснением появления ракеты на острове могли бы стать испытания как демонстрация силы. Сигнал был бы адресован Китаю. Воздушные силы отказались комментировать журналистам планы испытания гиперзвуковой ракеты ARRW.

"Воздушные силы в последнее время не проводили живых испытаний ракеты ARRW", — сообщил спикер.

Наблюдатели отмечают, что несмотря на заявление военных есть все больше доказательств, что армия готовится к тестам. Авиаторы и моряки получили предупреждение в западной части Тихого океана. Оно вступит в силу где-то на этой неделе. Они находятся на маршруте, который заканчивается на испытательном полигоне Рейгана за тысячи километров от Гуама. Бомбардировщик B-52H пролетит 4000 км, чтобы дойти до рубежей для пуска ракеты.

Предупреждения для авиации и кораблей в Тихом океане, вероятно, здесь будут тестировать ARRW

Полигон Рейгана — это большой ракетный полигон, на котором регулярно тестируют боеприпасы большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты. Также наблюдатели зафиксировали два, а возможно и три специально модифицированных самолета HALO. Они взлетали с Гуама и ранее их привлекали к испытаниям ракеты ARRW.

Специальные самолет типа HALO (High Altitude Observatory) Фото: Flight Radar 24

Также вокруг полигона регулярно фиксируются другие специализированные самолеты и корабли. Например, привлечен корабль M/V Pacific Collector, который используется для поддержки ракетных испытаний. В издании не исключают, что военные планируют протестировать какое-то другое оружие, а не ARRW. Однако привлекать такое количество разнообразных платформ для поддержки тестов было бы чрезвычайной тратой ресурсов.

Напоследок в Воздушных силах заявили, что у них осталось одно запланированное испытание ракеты ARRW. От Гуама до Китая около 4000 км. Тестирование может предусматривать, что B-52 должен будет пролететь до 2 тысяч км до выхода на пусковой рубеж, потому что дальность ракеты около 2000 км. Таким образом испытания может стать еще и моделированием реальной оперативной миссии.

Напомним, 16 января СМИ писали, что F-35 получит новейшую ракету AGM-88G для борьбы с комплексами ПВО.

В конце 2023 года стало известно, что B-52H модернизируют под гиперзвуковые ракеты НАСМ.