РФ намерена возобновить производство самолетов ДРЛО А-50: насколько это реально, — эксперты

Последний самолет А-50 был выпущен в 1991, и в течение десятилетий российские оружейники занимались лишь модернизацией уже существующих машин.

В сети появилась информация, что Воздушно-космические силы РФ приняли на вооружение новый самолет раннего предупреждения и управления А-50У. Новость сопровождалась слухами об исследованиях, инициированных российским промышленным комплексом для определения целесообразности возобновления производства самолетов этого класса. Об этом 4 марта сообщили обозреватели Zona Militar, анализируя российские источники.

Авторы публикации обратили внимание, что официальные лица с одной стороны не сообщают о потерянных в последнее время самолетах А-50, с другой государственная корпорация "Ростех" лишь ограничилась предварительными заявлениями о том, что новые самолеты будут построены. Кроме того, ходят слухи, что модернизированные машины заменят устаревший парк А-50.

Кроме того, глава "Ростеха" Сергей Чемезов сделал более смелое заявление о том, что эти самолеты не просто нужны российской армии, но они еще "идут хорошо на экспорт". При этом некоторые российские "военные эксперты" возмутились словами чиновника, отметив, что потеря специфических самолетов не останется без последствий для российских сил. Более того, последний А-50 был собран в 1991 году, а в течение этих десятилетий корпорация занималась лишь модернизацией существующих самолетов.

А что же с А-100?

Не лучше у "Ростеха" обстоят дела и с новейшими самолетами ДРЛО А-100 "Премьер", о начале производства которого пропагандисты говорили еще в 2010 году. Была информация о том, что проблема с изготовлением этих машин связана с нехваткой каких-то зарубежных компонентов, однако руководство корпорация умалчивает, каких-именно и почему их нельзя было закупить до введения такого количества антироссийских санкций.

Российский самолет ДРЛО А-100 Фото: ТАСС

Отмечается, что первый А-100 должен был подняться в воздух еще в 2014, то есть до введения экспортных ограничений, однако этого не произошло. Критики говорят, что эта машина разрабатывалась по технологиям 2000-х, поэтому устарела как минимум лет на 10.

Вне зависимости от сложившейся ситуации, пишут обозреватели, поступление нового модернизированного А-50У позволит российским ВКС увеличить количество этих жизненно важных самолетов на театре военных действий. И если производители рассматривает возможность возобновления работ над новыми самолетами А-50, чтобы восполнить оперативные потери, то это приведет к замене устаревших единиц в текущем парке.

Напомним, после потерь самолетов А-10 Россия может восполнить пробелы в радиолокационной разведке, используя транспортные А-12, которые будут оснащены радарами от истребителей Су-35. Это радары с пассивной электронной сканирующей решетки "Ирбис-Э".