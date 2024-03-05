Бельгия в течение нескольких месяцев депортировала десятки шпионов РФ, которые работали дипломатами

На крыше посольства были установлены спутниковые антенны и коммуникационное оборудование, которые могут быть использованы как для связи, так и для шпионажа.

Бельгия выслала из страны "десятки так называемых российских дипломатов", которые "были шпионами" в течение последних месяцев. Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо, отвечая на вопрос франкоязычного канала RTL, сообщает The Brussels Times.

По словам чиновника, Россия постоянно атакует Бельгию и другими способами. РФ также провела многочисленные дезинформационные кампании в европейской стране.

В апреле 2023 года исследование, как говорится в сообщении, показало, что больше нигде в Европе Россия не имеет большого количества оборудования спутниковой связи, которое используется для передачи конфиденциальной информации обратно в РФ, как на зданиях ее посольства в Бельгии. На крыше сооружений в бельгийской коммуне Уккел установлено не менее 17 спутниковых антенн, а также коммуникационного оборудования и несколько других антенн, которые могут быть использованы как для связи, так и для шпионажа.

Де Кроо также подробно остановился на финансировании бельгийской помощи Украине. Бельгия, по его словам, на самом деле нашла разумное решение. Он рассказал, что Россия имеет замороженные в Бельгии активы на сотни миллиардов долларов, и помощь Украине оплачивается за счет налогов с этих денег. Таким образом, помощь не финансируется бельгийскими налогоплательщиками.

Бельгия депортировала десятки российских шпионов в течение нескольких месяцев, которые работали на территории страны под дипломатическим прикрытием. РФ, как заявил руководитель бельгийского правительства, пытается расшатать страну различными способами.

"Если мы выступаем против России, мы знаем, что очень часто наши веб-сайты становятся объектами кибератак в последующие часы", — заявил он.

Напомним, 22 февраля, по информации Politico, на телефонах членов Европейского парламента обнаружили шпионские программы. Журналисты заявили, что проблему обнаружили, когда один из членов подкомитета пошел на плановую проверку, во время которой зафиксировали следы шпионского ПО.