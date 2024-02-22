На телефонах членов Европейского парламента обнаружили шпионские программы, — Politico

По словам журналистов, проблему выявили, когда один из членов подкомитета пошел на плановую проверку, во время которой были обнаружены следы шпионского ПО.

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Парламент Европы выявил признаки взлома на двух устройствах членов и персонала Подкомитета по безопасности и обороне (SEDE). В связи с этим был объявлен повышенный уровень бдительности. Об этом сообщает издание Politico.

После обнаружения признаков взлома на двух устройствах, Европарламент призвал членов Подкомитета по обороне проверить свои мобильные телефоны на наличие шпионского программного обеспечения.

Проблема была выявлена во время запланированной проверки, когда один из членов подкомитета обнаружил следы шпионского программного обеспечения. Он отметил, что изначально не понял, почему стал объектом внимания.

"В указанном геополитическом контексте и с учетом характера файлов, за которыми следит подкомитет по безопасности и обороне, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, поддерживающего его работу", — говорится в заявлении заместителя представителя Европарламента Дельфины Колард.

Напомним, что летом 2023 года несколько пророссийских хакерских группировок, в том числе Killnet, Revil и Anonymous Sudan, пообещали провести самую мощную атаку на европейские банки.

А также Федеральное бюро расследований США ликвидировало российский ботнет, заразивший сотни домашних Wi-Fi-маршрутизаторов при помощи программного обеспеения Moobot. Агентам удалось "очистить" оборудование, применив ту же самую вредоносную программу.