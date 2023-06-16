Пророссийские хакеры обещают уничтожить банки Евросоюза "прямо сейчас" (видео)

Злоумышленники заявили, что обрушат банковскую систему ЕС, чтобы в Украину больше не поступали деньги на покупку оружия.

Related video

Несколько пророссийских хакерских группировок, в том числе Killnet, Revil и Anonymous Sudan, пообещали в течение 48 часов провести самую мощную атаку на европейские банки, сообщает ЛентаРУ. Издание получила эксклюзивную информацию от хакеров и даже промо-ролик с анонсом атаки.

В чем цель хакеров

Прежде всего, они хотят обрушить банковскую систему, которая "управляет всем Евросоюзом", заявил в промо-ролике неизвестный представитель группировки Killnet. Он призвал все хакерское сообщество поддержать атаку.

Еще одной целью является задача лишить финансирования "киевский режим", который будет лишен возможности закупать западное оружие. "Это не DDoS-атака, игры окончены. Нет денег — нет оружия — нет киевского режима", — заявил хакер в видеоролике.

Главная цель хакеров Killnet оставить Украину без финансирования ЕС Фото: Скриншот

По обещаниям "хактивистов", именно так называет российское издание киберпреступников по аналогии с "наши – разведчики, а чужие – шпионы", банковскую систему ЕС ничто не спасет и "когда будет нанесен удар – будет уже что-то поздно изменить".

Один из лидеров Killnet, которая по некоторым данным управляется спецслужбами РФ, скрывающийся под ником Killmilk, подтвердил журналистам, что подготовка к атаке уже идет и она начнется в ближайшие двое суток. Это будет самая грандиозная атака за всю историю, пообещал он.

Что известно о российских хакерских группировках

Сам факт объединения этих разных по своей идеологической сути группировок вызывает недоумение. Ведь у каждой из них – разные цели, хотя в данный момент они сосредоточились на единой атаке, видимо, против "общего врага", которым считают Запад.

Группировка Killnet в среде специалистов по кибербезопасности считается карманным проектом ФСБ и военной разведки России. Эти ручные хакеры получили популярность после начала российской агрессии против Украины, когда атаковали ресурсы международного сообщества хакеров и активистов Anonymous. Те, в свою очередь, стали атаковать цели в России, выступая на стороне Украины.

Killnet постоянно совершает нападения на компьютерную инфраструктуру стран НАТО и стран, поддерживающих Украину, а Anonymous проводят ответные атаки, но уже с прицелом на РФ и государства, которые ее поддерживают. Killnet запомнилась своими успешными атаками на Lockheed Martin (производителя HIMARS), а также на спутниковую инфраструктуру Илона Маска Starlink и портал ФБР.

Группировка Revil считается одной из самых известных и загадочных в мире. Это международные хакеры, которые атакуют любую инфраструктуру или корпорации с помощью программ-шифровальщиков требуя выкуп за расшифровку данных.

Для этих киберпреступников не существует границ – они наносят удары там, где можно получить больше выгоды. Сумма выкупа, которые требует хакеры, может достигать даже $50 млн. Зафиксированы случаи, когда корпорациям и даже госструктурам приходилось выплачивать выкуп. И хотя еще год назад ФСБ заявляла, что задержало лидеров этих хакеров, в даркнете сомневаются в успешности этого ареста.

Третьей группировкой, которая поддержала атаку на банки Евросоюза, является Anonymous Sudan. Своим самым главным направлением для атак они обычно выбирают крупные шведские корпорации, с которых требуют выкуп за возвращение украденных данных или расшифровку файлов, которые закодированы зловредными шифровальщиками.

Ранее Фокус рассказывал о том, что квантовые компьютеры смогут легко взламывать банки через 10 лет: эксперты бьют тревогу.