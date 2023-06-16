Проросійські хакери обіцяють знищити банки Євросоюзу прямо зараз (відео)

Зловмисники заявили, що збираються обвалити банківську систему ЄС, щоби в Україну більше не надходили гроші на купівлю зброї.

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Декілька проросійських хакерських угруповань, у тому числі Killnet, Revil і Anonymous Sudan, пообіцяли протягом 48 годин провести найпотужнішу атаку на європейські банки, повідомляє ЛентаРУ. Видання отримало ексклюзивну інформацію від хакерів і навіть промо-ролик з анонсом атаки.

У чому мета хакерів

Насамперед вони хочуть обрушити банківську систему, яка "керує всім Євросоюзом", заявив у промо-ролику невідомий представник угруповання Killnet. Він закликав всю хакерську спільноту підтримати атаку.

Ще однією метою є завдання позбавити фінансування "київський режим", який буде позбавлений можливості закуповувати західну зброю. "Це не DDoS-атака, ігри закінчені. Немає грошей – немає зброї – немає київського режиму", – заявив хакер у відеоролику.

Головна мета хакерів Killnet залишити Україну без фінансування ЄС Фото: Скриншот

За обіцянками "хактивістів", саме так називає російське видання кіберзлочинців за аналогією з "наші – розвідники, а чужі – шпигуни", банківську систему ЄС ніщо не врятує і "коли буде завдано удару — буде вже щось пізно змінити".

Один із лідерів Killnet, яка за деякими даними керується спецслужбами РФ, що ховається під ніком Killmilk, підтвердив журналістам, що підготовка до атаки вже триває і вона почнеться в найближчі дві доби. Це буде грандіозна атака за всю історію, пообіцяв він.

Що відомо про російські хакерські угруповання

Сам факт поєднання цих різних за своєю ідеологічною суттю угруповань викликає подив. Адже кожна з них має різні цілі, хоча в цей момент вони зосередилися на єдиній атаці, мабуть, проти "спільного ворога", яким вважають Захід.

Угруповання Killnet серед фахівців з кібербезпеки вважається кишеньковим проєктом ФСБ і військової розвідки Росії. Ці ручні хакери набули популярності після початку російської агресії проти України, коли атакували ресурси міжнародної спільноти хакерів та активістів Anonymous. Ті, своєю чергою, почали атакувати цілі у Росії, виступаючи на боці України.

Killnet постійно здійснює напади на комп'ютерну інфраструктуру країн НАТО і країн, що підтримують Україну, а Anonymous проводять атаки у відповідь, але вже з прицілом на РФ і держави, які її підтримують. Killnet запам'яталася своїми успішними атаками на Lockheed Martin (виробника HIMARS), а також на супутникову інфраструктуру Ілона Маска Starlink та портал ФБР.

Угрупування Revil вважається одним з найвідоміших і загадкових у світі. Це міжнародні хакери, які атакують будь-яку інфраструктуру чи корпорації за допомогою програм-шифрувальників, вимагаючи викуп за розшифровку даних. Для цих кіберзлочинців не існує меж — вони завдають ударів там, де можна отримати більше вигоди. Сума викупу, яку вимагають хакери, може сягати навіть $50 млн. Зафіксовано випадки, коли корпораціям і навіть держструктурам доводилося виплачувати викуп. І хоча ще рік тому ФСБ заявляла, що затримало лідерів цих хакерів, у Даркнеті сумніваються в успішності цього арешту.

Третім угрупованням, яке підтримало атаку на банки Євросоюзу, є Anonymous Sudan. Своїм найголовнішим напрямком для атак вони зазвичай вибирають великі шведські корпорації, з яких вимагають викуп за повернення вкрадених даних або розшифрування файлів, які закодовані шкідливими шифрувальниками.

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