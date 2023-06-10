Квантові комп'ютери зможуть легко зламувати банки через 10 років: експерти б'ють на сполох

Вже зараз хакери можуть красти банківські дані, щоби розшифрувати їх у майбутньому.

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Банк міжнародних розрахунків (BIS) визнав квантові комп'ютери головною загрозою для банківської системи у найближчі роки. Про це фахівці написали у звіті на офіційному сайті.

BIS – це міжнародна організація зі штаб-квартирою у Швейцарії, яка покликана налагодити співпрацю між центральними банками різних країн та спростити фінансові розрахунки між ними. У червні вона запустила Project Leap спільно з банками Франції та Німеччини, щоб підготувати світ до переходу на квантово-стійке шифрування.

Фахівці дійшли висновку, що через 10-15 років квантові комп'ютери стануть досить ефективними для злому сучасних систем шифрування, які захищають фінансові дані та транзакції. З такими технологіями хакерам знадобляться лічені години або хвилини, щоб розшифрувати конфіденційну інформацію. Річ у тому, що квантові алгоритми, зокрема алгоритм Шора, дозволяють розкладати великі числа на прості множники й розшифровувати ключі набагато швидше, ніж класичні напівпровідникові комп'ютери.

Поки складно сказати, коли квантові комп'ютери стануть досить потужними й компактними для масового поширення, проте їх існування вже лякає банкірів. Аналітики BIS припускають, що вже зараз зловмисники можуть викрадати цінні дані у банків, щоб розшифрувати їх у майбутньому. На конференції з кібербезпеки RSA Conference експерти спрогнозували, що квантові комп'ютери зможуть зламувати ключі вже з 2027 року.

Усвідомлюючи ці потенційні ризики для своїх систем та даних, фінансовий сектор має завчасно впровадити надійні технології квантового зв'язку та захисту даних. Для цього BIS разом із партнерами і створив новий проєкт, у межах якого вже розробляють протоколи шифрування, стійкі до квантового злому. Декілька з них уже протестували для обміну платіжними повідомленнями між центральними банками Франції та Німеччини.

Схема захисту даних від квантового комп'ютера Фото: Скриншот

Вчені довели, що нові квантово-стійкі схеми можна реалізувати практично. Питання лише в тому, що вдасться зробити швидше — комп'ютер або надійний засіб шифрування.

Нещодавно стало відомо про появу квантового комп'ютера Zuchongzhi в 180 млн разів потужніший за будь-який суперкомп'ютер. Китайська технологія може значно прискорити розвиток штучного інтелекту та інших галузей науки.