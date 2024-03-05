Данные в ТЦК, ограничения уклонистов и демобилизация: в Раде рассказали о мобилизационных изменениях

В оборонном комитете ВР не поддержали одно из предложений, касающееся уклонистов. Зато парламентарии выступили за введение трех механизмов подачи документов в военкомат, для чего украинцам установят жесткий срок.

В Украине продолжается работа над законопроектом о мобилизации, и в парламенте ведутся дискуссии по трем его аспектам. Деталями поделился нардеп и заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, как передала 5 марта пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Обновление данных в ТЦК

В парламентском комитете поддерживают введение различных способов предоставления данных в ТЦК.

Сейчас рассматривают три варианта:

личный визит в военкомат;

обновление информации через ЦНАП;

регистрация электронного кабинета и внесение данных онлайн.

На обновление данных с момента принятия закона граждане будут иметь 60 дней. Чернев подчеркнул, что это будет не правом, а обязанностью украинцев.

"Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", — заявил он.

Санкции против уклонистов

В первой версии законопроекта об усилении мобилизации предлагалось больше ограничений для уклонистов, однако сейчас их осталось только три.

Обсуждают такие санкции как:

временный запрет на выезд за границу;

временное ограничение в праве управления транспортными средствами;

блокирование счетов в банках.

"Комитет не поддержал идею блокировки счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", — рассказал Чернев.

Демобилизация после 3 лет службы

Также в оборонном комитете продолжается "активная дискуссия" относительно демобилизации военных, которые отслужили 36 месяцев.

"Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно отличаются. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не провалится ли фронт из-за этого. То есть мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба", — объяснил нардеп.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин ответил, ожидать ли обновления данных через "Дію". Он напомнил об уже введенной системе "Оберег".

4 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве проверят ВВК. Он пояснил, что на медкомиссии стало поступать больше жалоб.