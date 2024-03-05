"Больше всего попыток": в ГПСУ назвали 2 самых популярных маршрута для побега уклонистов

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, на "зеленом" участке границы ежедневно фиксируются граждане, которые пытаются сбежать из Украины. Организаторы преступных схем часто пренебрегают жизнями своих клиентов.

Военнообязанные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет не могут покинуть Украину из-за введенного более двух лет назад военного положения и проведения всеобщей мобилизации. Некоторые из них все же пытаются нарушить запрет. Спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона поделился дополнительными подробностями на этот счет.

По его словам, попытки граждан незаконно пересечь границу продолжают фиксировать ежедневно. Это происходит как на "зеленом" участке границы, так и в пределах пункта пропуска, где нарушители пытаются покинуть Украину при помощи поддельных документов или предлагают взятку.

"Относительно "зеленого" участка границы здесь больше всего попыток незаконного пересечения границы мы продолжаем фиксировать по направлению границы с Молдовой и Румынией. Надо понимать, что нарушители довольно часто обращаются за помощью к преступным организованным группам, которые им обещают содействие в незаконном пересечении границы и требуют у них плату за такие услуги — средства достаточно не маленькие, до 10 000 долларов. Также могу добавить, что эти организаторы и пособники довольно часто пренебрегают жизнями людей, потому что направляют их в труднодоступные горные места", заявил Андрей Демченко.

В качестве примера в ГПСУ привели ручку Тыса, которая является одним из самых популярных маршрутов побега граждан. Там 5 марта обнаружили тело человека, который, вероятнее всего, пытался пересечь границу.

За все время удалось разоблачить более 380 преступных группировок, которые обещали украинцам помощь доставить их в другую страну.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что на границе задержали мужчин с фальшивками для побега от ТЦК и СП. Один из нарушителей купил "липовое" заключение медицинской комиссии из-за наличия якобы "гипертонии". Другой стал "многодетным отцом" за пять дней до выезда за границу.