Реестр военнообязанных "Оберег" подключили к двум крупнейшим базам данных: что это значит

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, речь о реестрах Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

Система "Оберег", объединяющая в себе единый реестр военнообязанных и призывников, была интегрирована с двумя ведущими базами данных в Украине. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, система "Оберег" была интегрирована с реестрами Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

"Мы уже видим, что обмены "Оберега" с рядом реестров имеют очень положительные последствия. Можно констатировать, что "Оберег" уже работает с самыми запланированными реестрами", — рассказала она.

Кроме того, заместитель министра обороны сообщила, что в настоящее время проводится процесс обеспечения сотрудников ТЦК и СП дополнительным оборудованием с целью повышения эффективности работы с системой "Оберег".

Также в настоящее время ведется работа по запуску "Кабинета военнообязанного". Черногоренко отметила, что его доступность будет обеспечена после принятия нового законопроекта о мобилизации.

Что известно про систему "Оберег"

Согласно законопроекту №10378 повестки будут приходить на электронную почту или в электронный кабинет реестра "Оберег", когда регистрация кабинета станет обязательной.

Ранее мы сообщали, что Украине завершили разработку реестра военнообязанных "Оберег". По закону согласие военнообязанных граждан на обработку их личных данных для реестра не требуется. Информация в нем будет обновляться автоматически.

Также замминистра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что данные в реестре призывников "Оберег" верифицированы на 88% и пополнились 750 тыс. записей. Информация будет постоянно обновляться и пополняться.

Данная система является безопасной. В Минобороны подчеркивают, что реестр работает по всем стандартам информационной безопасности, действующим в Украине. У оператора ТЦК нет возможности скачать информацию обо всех военнообязанных по всей стране. Он имеет доступ к информации в определенном районе или области.