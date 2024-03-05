Почти треть — десантные катера: аналитики назвали количество уничтоженных кораблей РФ (инфографика)

Потери больших десантных кораблей и фрегатов снижают способность агрессора к проведению широкомасштабных морских операций, что имеет долговременные стратегические последствия для флота РФ.

Десантные корабли, катера, корветы, подводные лодки и флагман флота — перечень тех судов, которые уже были уничтожены Силами обороны Украины. Об этом говорится в OSINT-аналитике Molfar.

Удары, как показал анализ, нанесли по широкому спектру морских сил оккупантов. Уничтожены большие и малые корабли, выполняющие различные функции, от патрулирования до десантных операций.

Десантные катера и катера оказались наиболее уязвимыми. Это свидетельствует о высокой эффективности украинских средств обороны. Потери больших десантных кораблей и фрегатов снижают способность агрессора к проведению широкомасштабных морских операций, что имеет долговременные стратегические последствия для флота РФ.

Общее количество уничтоженных российских кораблей составляет 12 единиц. Большие десантные корабли — примерно 16% из потопленных судов. Еще 25% это десантные катера. Эти корабли выполняют функцию обеспечения доставки большого количества войск, различной техники и материально-технических средств непосредственно на берег.

Данные по российскому флоту аналитики Molfar собирали в несколько этапов. При анализе не учитывались корабли, которые находятся на ремонте или являются частью обеспечения флота. Совокупность информации позволила составить полную картину относительно потерь флота РФ в Черном море с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2024 года.

Фото: Molfar

Всего зафиксировали 184 военных кораблей Черноморского флота РФ. Поражена 51 единица, что составляет примерно 21% от общего числа. Из них 12 кораблей были полностью потоплены, что составляет 23,5% от всех поражений. Особенно среди пораженных судов можно выделить катера различного назначения — 19 единиц, из которых 8 были потоплены.

Фото: Molfar

Как ГУР уничтожило патрульный корабль РФ "Сергей Котов"

Во вторник, 5 марта, в ГУР заявили, что нанесли удар по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецподразделение ГУР "Group 13" осуществило соответствующую операцию.

Вместе с корветом украинские бойцы уничтожили вертолет Ка-29. На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Миссию организовали в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Судно в результате удара морскими дронами Magura V5 получило повреждения кормы, правого и левого бортов.

Напомним, 5 марта в ГУР назвали потери экипажа РФ в результате уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов". С военного судна Черноморского флота РФ могли эвакуировать 52 человека. Атаковали корабль в ночь с 4 на 5 марта.