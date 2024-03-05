Подготовка к подрыву Крымского моста: полковник ВСУ объяснил важность удара по "Сергею Котову"

По словам полковника запаса Владислава Селезнева, "Сергей Котов" находился на боевом дежурстве, защищая Крымский мост от возможных атак украинских морских дронов.

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Украинские военные потопили патрульный корвет Черноморского флота России "Сергей Котов" в районе временно оккупированной Керчи. Это событие стало частью подготовки к будущей атаке на Крымский мост, утверждает полковник запаса, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии изданию Liga.

Инцидент произошел 5 марта, когда украинские силы Главного управления разведки и Военно-морские силы, с поддержкой Министерства цифровой трансформации, нанесли удар морскими дронами Magura 5 по кораблю проекта 22160. В результате атаки "Сергей Котов" получил серьезные повреждения, включая корму, правый и левый борт. Экипаж корабля частично спасся, но погибли семь моряков, а шестеро получили ранения.

Это уже не первая попытка уничтожить "Сергея Котова". Первая атака произошла в августе 2023 года, когда корабль получил повреждения, но был восстановлен. Корабль был важной частью Черноморского флота России, в основном используемой для патрулирования Керченского пролива к югу от Крымского моста.

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, "Сергей Котов" выполнял обязанности по патрулированию водной территории, защищая Керченский пролив к югу от Крымского моста. Вместе с этим, корабль, по данным украинской разведки, принимал участие в атаке на остров Змеиный.

Однако главным образом, "Сергей Котов" осуществлял в Черном море рутинные задачи патрулирования, свойственные патрульным кораблям. Представитель Военно-морских сил объяснил, что у "Сергея Котова" отсутствуют средства напрямую наносить удары по береговым объектам Украины. Хотя существовали предположения о его способности нести ракеты "Калибр", но они так и не были реализованы. Корабль был разработан как модульный, но до конца не воплотил эту концепцию.

Потеря "Сергея Котова", который должен был обеспечивать безопасность инфраструктуры и военных баз, оказалась серьезным ударом для России, по словам представителя ВМС. Это постепенно приведет к потере контроля над Черным морем.

Хотя потери для Черноморского флота России существенны, превышая треть его численности, представитель ВМС Украины считает, что говорить об критических потерях для России пока рано. Вместе с тем он признает, что Россия уже столкнулась с логистическими проблемами.

Владислав Селезнев заявил, что "Сергей Котов" находился на боевом дежурстве, защищая Крымский мост от возможных атак украинских морских дронов. Он отметил, что предполагается, что это была репетиция для возможного вывода из строя ключевой логистической артерии, обеспечивающей оккупационные войска в Крыму.

"Чтобы удар по нему был максимально болезненным для России, он должен быть комплексным. Нужны Taurus, чтобы разрушить конструкции, на которых держится мост. Нужны ATACAMS, чтобы разрушить полотно. И морские дроны-камикадзе, которые помогут разрушить основу сооружения", — отметил Селезнев.

Как уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами Magura V5 патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Это произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

В результате атаки украинских дронов в ночь на 5 марта получили ранения и погибли члены экипажа российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Кроме того, на борту уничтоженного малого патрульного корабля "Сергей Котов" находился транспортно-боевой вертолет. Он тоже был уничтожен.