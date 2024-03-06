"Мы не знали": туристы из Индии поехали в Беларусь, а оказались на фронте в Украине (видео)

В Беларуси граждан Индии задержала полиция и передала России. Там их "заставили подписать документы", объяснив, что альтернативой службы в российской армии будет заключение на 10 лет.

Группа граждан Индии обманом вступила в ВС РФ и сейчас воюет против Украины. Они написали видеообращение, в котором объяснили, как оказались в рядах армии РФ. Об этом сообщила индийская журналистка Ума Сутхир.

Семеро граждан Индии рассказали, что сначала они приехали в Россию встречать Новый год. Один из гидов предложил им съездить еще и в Беларусь.

"Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез", — рассказал один из индийцев.

В Беларуси граждан Индии задержала полиция и передала России. Там их "заставили подписать документы", объяснив, что альтернативой службы в российской армии будет заключение на 10 лет.

После 15 дней обучения, по словам иностранцев, их отправили в "место, где идет война".

В комментариях под сообщением журналистки пользователи Х (твитера) усомнились в правдивости слов граждан Индии. Большинство пользователей считает, что они таки сами записались в ряды ВС РФ, потому что хотели заработать, но когда оказались на линии фронта, передумали воевать. Некоторые пользователи сети уверены, что индийцы просто пытались выехать в одну из европейских стран нелегально, но попали в ВС РФ.

Напомним, что украинские партизаны из Херсонской области заявляют, что российские темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС России на Днепре, штурмуя украинские позиции.

Также ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что материал CNN по вербовке Россией наемников показывает, насколько масштабна эта проблема, но цифру в 15 тысяч наемников из Непала проверить сложно.