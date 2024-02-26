Российские темнокожие наемники участвуют в речных штурмах на Днепре, — "Атеш"

Агенты подполья зафиксировали ночные перемещения грузовиков с наемниками РФ и автомобильные тралы с моторными лодками в направлении населенного пункта Забарино Херсонской области.

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Украинские партизаны из Херсонской области заявляют, что российские темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС России на Днепре, штурмуя украинские позиции. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram 26 февраля.

Агенты зафиксировали ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками и автомобильные тралы с моторными лодками в направлении населенного пункта Забарино Херсонской области.

"С утра тралы и грузовики возвращаются на юг области без груза", — отмечают координаторы подполья.

Ранее эту информацию партизанам передали агенты из состава ВС России. Отмечается, что лодки оборудованы мобильными средствами РЭБ.

"Наемников россияне используют как пушечное мясо, отправляя на заведомо невыполнимые задачи", — отмечают партизаны.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация сформировала добровольческий корпус из 18 тысяч человек личного состава. Туда входят бывшие наемники из ЧВК "Вагнер".

Также ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что материалы CNN по вербовке Россией наемников показывает, насколько масштабна эта проблема, но цифру в 15 тысяч наемников из Непала проверить сложно.