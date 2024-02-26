Російські темношкірі найманці беруть участь у річкових штурмах на Дніпрі, — "Атеш"

Агенти підпілля зафіксували нічні переміщення вантажівок з найманцями РФ та автомобільні трали з моторними човнами у напрямку населеного пункту Забарине Херсонської області.

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Українські партизани із Херсонської області заявляють, що російські темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram 26 лютого.

Агенти зафіксували нічні переміщення вантажівок з темношкірими найманцями та автомобільні трали з моторними човнами у напрямку населеного пункту Забарине Херсонської області.

"Зранку трали та вантажівки повертаються на південь області без вантажу", — зазначають координатори підпілля.

Раніше цю інформацію партизанам передали агенти зі складу ВС Росії. Наголошується, що човни обладнані мобільними засобами РЕБ.

"Найманців росіяни використовують як гарматне м'ясо, відправляючи на свідомо нездійсненні завдання", — наголошують партизани.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Російська Федерація сформувала добровольчий корпус із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер".

Також раніше речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що матеріали CNN щодо вербування Росією найманців показує, наскільки масштабна ця проблема, але цифру в 15 тисяч найманців із Непалу перевірити складно.