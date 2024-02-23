18 тисяч осіб: РФ формує добровольчий корпус із найманцями з ПВК "Вагнер", — ГУР

За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, бійців відправили під Авдіївку на виконання бойових завдань. Вони використовують таку саму тактику, як "вагнерівці" в Бахмуті — успіхи за будь-яку ціну.

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Російська Федерація сформувала добровольчий корпус із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер". Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке було опубліковано 23 лютого.

За його словами, представники нового корпусу, який уже розпочав роботу, зараз діють у районі тимчасово окупованої Авдіївки на Донеччині. Відповідно, деякі бійці з ПВК "Вагнер", які теж приєдналися до нього, виконують бойові завдання.

"У РФ зараз формується добровольчий корпус із 18 тисяч осіб. Це, зокрема, всі колишні "вагнерівці", керує цим Міністерство оборони. Вони зараз діють і в районі Авдіївки. Ось і бригада "Ветерани" — це і є добровольчий корпус, який застосовує Росія. Так, їх активно використовують через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо представник ГУР МОУ додав, що підхід добровольчого корпусу до роботи приблизно такий самий, як раніше застосовували "вагнерівці" в Бахмуті Донецької області. Мова про постійні штурми для отримання результатів "за будь-яку ціну". Що стосується зарплати, то вона практично така сама, як отримують представники Збройних сил РФ, тоді як ПВК заробляли набагато більше.

А ось те, що стосується залучення до війни громадян інших країн, серед яких африканський континент або жителі Сирії, то вони не хочуть йти воювати, а використовують цю можливість як один із небагатьох шансів потрапити до Європи.

"Але ніхто не хоче йти воювати. Вони сюди йдуть просто для того, щоб потім втекти і потрапити в Європу. Усі думають, що вони йдуть сюди воювати. Але це не так. Повірте. За першої можливості вони намагатимуться потрапити до Європи", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 23 лютого директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявляв, що ЗС РФбояться пересуватися Авдіївкою навіть після захоплення. Українські оператори БПЛА уважно спостерігають за діями противника. Окупанти зазнають значних втрат.