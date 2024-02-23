Активне стеження: ЗС РФ бояться пересуватися Авдіївкою навіть після захоплення, — Згурець

За словами директора компанії Defense Express, українські оператори БПЛА уважно спостерігають за діями противника. Окупанти зазнають значних втрат.

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Російським окупантам все ж вдалося взяти під свій контроль місто Авдіївка на Донеччині, однак навіть після цього вони бояться спокійно пересуватися містом. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV" 23 лютого.

За його словами, причина страху противника цілком очевидна, адже навіть після окупації міста на Донбасі українські оператори БПЛА продовжують активно стежити за ЗС РФ.

"Окупанти бояться пересуватися Авдіївкою тому, що українські оператори БПЛА продовжують активне стеження за російськими військовими, які проводять там так звані стабілізаційні заходи. Наразі ситуація для росіян на цій ділянці досить складна. Хоча ми розуміємо, що ворог намагається тиснути й далі на нашу лінію оборони навколо Авдіївки. Противник справді вивільнив частину своїх сил, але дії під Іванівським та на інших напрямках, за достатньої кількості сил і засобів з нашого боку, завдають значних втрат противнику", — заявив Сергій Згурець.

Окремо експерт додав, що подальші бойові дії на полі бою будуть досить непростими, і це слід розуміти. Однією з найскладніших ділянок фронту є ділянка навколо Мар'їнки. Там зафіксовано 44 зіткнення і це пікова кількість за певний проміжок часу.

"Ворог б'є керованими авіаційними бомбами по Кураховому. Це свідчить про те, що ворог намагається масштабувати свою тактику — знищення населеного пункту, а потім просування", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що ветеран АТО Євген Дикий назвав 3 пріоритетні напрямки ЗС РФ після Авдіївки. За його словами, противник збирається провести активні дії на різних ділянках поля бою — від Харківської до Херсонської областей. Окупанти намагаються перехопити ініціативу.