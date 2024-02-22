"Наступ із двох боків": Дикий назвав 3 пріоритетні напрямки ЗС РФ після Авдіївки

За словами ветерана АТО, противник збирається провести активні дії на різних ділянках поля бою — від Харківської до Херсонської областей. Окупанти намагаються перехопити ініціативу.

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Після того, як Авдіївка в Донецькій області була захоплена, у російських окупантів на полі бою може залишатися три пріоритетні напрямки. Про це заявив ветеран АТО, колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телемарафону.

За його словами, є три рівні пріоритетності противника. На першому місці для них стоїть Куп'янськ у Харківській області — те місто, яке восени 2022 року ЗСУ вдалося звільнити від окупації. Тепер же ЗС РФ бажають туди повернутися. Далі йде плацдарм українських захисників на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а саме — населений пункт Кринки.

На третьому місці за пріоритетами для росіян стоїть населений пункт Роботине в Запорізькій області. Водночас це село не є політичною операцією для ворожих військ, а радше "генеральською". Захоплення має стратегічне значення.

"Роботинський виступ — це одна з тих ділянок, на яких росіяни намагаються перехопити ініціативу й де йде досить потужний їхній наступ із двох сторін. Поки що, правда, цей наступ, який триває щонайменше днів п'ять, успіхів особливих не має. Тобто на околиці Роботиного вони вийшли й там застрягли. Логіка росіян тут зрозуміла — у них була насправді дуже непогано побудована "лінія Суровікіна", яка складається з трьох ліній, і всі вони між собою взаємозалежні й воно працює саме все разом", — заявив Євген Дикий.

Ветеран АТО продовжує, що після українського контрнаступу перша лінія оборони та частина другої в руках ЗСУ. У руках росіян залишилася третя й невелика частина другої. Нині противник працює над тим, щоб повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що у виході ЗСУ з Авдіївки немає "нічого катастрофічного", про що заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, не треба робити "трагічних висновків". Він запевнив, що Авдіївка далася російським військам "дуже дорого".