"Наступление с двух сторон": Дикий назвал 3 приоритетных направления ВС РФ после Авдеевки

По словам ветерана АТО, противник собирается провести активные действия на разных участках поля боя — от Харьковской до Херсонской областей. Оккупанты пытаются перехватить инициативу.

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После того как Авдеевка в Донецкой области была захвачена, у российских оккупантов на поле боя может оставаться три приоритетных направления. Об этом заявил ветеран АТО, бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, есть три уровня приоритетности противника. На первом месте для них стоит Купянск в Харьковской области. Тот город, который осенью 2022 года ВСУ удалось освободить от оккупации. Теперь же ВС РФ желают туда вернуться. Далее идет плацдарм украинских защитников на левом берегу Днепра в Херсонской области, а именно — населенный пункт Крынки.

На третьем месте по приоритетам для россиян стоит населенный пункт Работино в Запорожской области. При этом, это село не является политической операцией для вражеских войск, а скорее "генеральской". Захват имеет стратегическое значение.

"Работинский выступ — это один из тех участков, на которых россияне пытаются перехватить инициативу и где идет достаточно мощное их наступление с двух сторон. Пока правда это наступление, которое длится как минимум дней пять, успехов особых нет. То есть на окраине Работино они вышли и там застряли. Логика россиян здесь понятна — у них была на самом деле очень неплохо построена "линия Суровикина", которая состоит из трех линий и все они между собой взаимосвязаны и оно работает именно все вместе", — заявил Евгений Дикий.

Ветеран АТО продолжает, что после украинского контрнаступления первая линия обороны и часть второй в руках ВСУ. В руках россиян осталась третья и небольшая часть второй. Сейчас противника работает над тем, чтобы вернуть утраченные позиции.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в выходе ВСУ из Авдеевки нет "ничего катастрофического", чем заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, не делать "трагических выводов". Он заверил, что Авдеевка далась российским войскам "очень дорого".