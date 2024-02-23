ЗС РФ просунулися біля Авдіївки та могли захопити Сєверне: ISW розповів про ситуацію на фронті

Російські військкори заявляють про те, що окупанти нібито змогли захопити Сєверне та на 40% окупувати Первомайське. Позиційні бої протягом доби тривали в районі Степового, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського, Невельського, розповіли в ISW.

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Збройні сили Російської Федерації могли просунутися в районі Авдіївки Донецької області та захопити Сєверне. Про це повідомили в Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 22 лютого.

"Російські війська просунулися на захід від Авдіївки, і російські джерела стверджували, що російські війська захопили Сєверне на південному заході 22 лютого", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 22 лютого, окупанти просунулися в полі на захід від Авдіївського коксохімічного заводу на півночі міста.

За інформацією російських військкорів, 1-ша окрема мотострілецька бригада ("ДНР") захопила Сєверне, тоді як інші військові РФ нібито окупували близько 40% Первомайського, проте ISW не бачить візуального підтвердження.

Аналітики розповіли, що позиційні бої тривали в районі Степового, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського, Невельського.

Авдіївський напрямок

Втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку

За даними українського військового аналітика Петра Черника, росіяни втратили 364 танки та 748 бронетехніки, що становить більше однієї дивізії танків і майже дві дивізії бронетехніки. З його слів, військові РФ не зазнавали втрат у техніці такого масштабу з часів Другої світової війни, тоді як радянські війська втратили максимум 180 танків за дев'ятирічну війну в Афганістані.

Крім цього, він розповів, що противник використовуватиме піхоту для компенсації великих втрат техніки, що узгоджується зі спостереженням ISW щодо "м’ясних нападів" російської піхоти, які спостерігалися біля Авдіївки та на інших ділянках фронту.

Ситуація на Авдіївського напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 23 лютого, на Авдіївському напрямку українські військові відбили десять атак ЗС РФ у районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Командування у ранковому зведенні не коментувало інформацію аналітиків ISW про те, що ЗС РФ нібито захопили Сєверне та частково окупували Первомайське.

Нагадаємо, 22 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ відбили декілька позицій на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Також українським бійцям вдалося полонити понад десять окупантів.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що окупація Авдіївки Донецької області — найбільше досягнення Росії за останні дев'ять місяців. Крім цього, він високо оцінив ЗСУ та їхні досягнення.