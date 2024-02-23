ВС РФ продвинулись возле Авдеевки и могли захватить Северное: ISW рассказал о ситуации на фронте

Российские военные заявляют о том, что оккупанты якобы смогли захватить Северное и на 40% оккупировать Первомайское. Позиционные бои в течение суток продолжались в районе Степного, Бердычива, Орловки, Ласточкино, Северного, Первомайского, Невельского, рассказали в ISW.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области и захватить Северное. Об этом сообщили в Институте изучения войны в ежедневном отчете за 22 февраля.

"Российские войска продвинулись на запад от Авдеевки, и российские источники утверждали, что российские войска захватили Северное на юго-западе 22 февраля", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 22 февраля, оккупанты продвинулись в поле к западу от Авдеевского коксохимического завода на севере города.

По информации российских военкоров, 1-я отдельная мотострелковая бригада ("ДНР") захватила Северное, тогда как другие военные РФ якобы оккупировали около 40% Первомайского, однако ISW не видит визуального подтверждения.

Аналитики рассказали, что позиционные бои продолжались в районе Степного, Бердычива, Орловки, Ласточкино, Северного, Первомайского, Невельского.

Авдеевское направление

Потери ВС РФ в боях за Авдеевку

По данным украинского военного аналитика Петра Черника, россияне потеряли 364 танка и 748 бронетехники, что составляет более одной дивизии танков и почти две дивизии бронетехники. По его словам, военные РФ не несли потерь в технике такого масштаба со времен Второй мировой войны, тогда как советские войска потеряли максимум 180 танков за девятилетнюю войну в Афганистане.

Кроме этого, он рассказал, что противник будет использовать пехоту для компенсации больших потерь техники, что согласуется с наблюдением ISW относительно "мясных нападений" российской пехоты, которые наблюдались возле Авдеевки и на других участках фронта.

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 23 февраля, на Авдеевском направлении украинские военные отбили десять атак ВС РФ в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Командование в утренней сводке не комментировало информацию аналитиков ISW о том, что ВС РФ якобы захватили Северное и частично оккупировали Первомайское.

Напомним, 22 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ отбили несколько позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также украинским бойцам удалось пленить более десяти оккупантов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупация Авдеевки Донецкой области — самое большое достижение России за последние девять месяцев. Кроме этого, он высоко оценил ВСУ и их достижения.