18 тысяч человек: РФ формирует добровольческий корпус с наемниками из ЧВК "Вагнер", — ГУР

По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, бойцов отправили под Авдеевку на выполнение боевых заданий. Они используют такую же тактику, как "вагнеровцы" в Бахмуте — успехи любой ценой.

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Российская Федерация сформировала добровольческий корпус из 18 тысяч человек личного состава. Туда входят бывшие наемники из ЧВК "Вагнер". Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано 23 февраля.

По его словам, представители нового корпуса, который уже начал работу, сейчас действует в районе временно оккупированной Авдеевки в Донецкой области. Соответственно, некоторые бойцы из ЧВК "Вагнер", которые тоже присоединились к нему, выполняют боевые задачи.

"В РФ сейчас формируется добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это, в частности, все бывшие "вагнеровцы", руководит этим Министерство обороны. Они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Вот и бригада "Ветераны" — это и есть добровольческий корпус, который применяет Россия. Да, их активно используют из-за того, что имеют боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно представитель ГУР МОУ добавил, что подход добровольческого корпуса к работе примерно такой же, как ранее применяли "вагнеровцы" в Бахмуте Донецкой области. Речь о постоянных штурмах для получения результатов "любой ценой". Что касается зарплаты, то она практически такая же, как получают представители Вооруженных сил РФ, в то время как ЧВК зарабатывали намного больше.

А вот то, что касается привлечения к войне граждан других стран, среди которых африканский континент или жители Сирии, то они не хотят идти воевать, а используют эту возможность как один из немногих шансов попасть в Европу.

"Но никто не хочет идти воевать. Они сюда идут просто для того, чтобы потом убежать и попасть в Европу. Все думают, что они идут сюда воевать. Но это не так. Поверьте. При первой возможности они будут пытаться попасть в Европу", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 23 февраля директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявлял, что ВС РФ боятся передвигаться по Авдеевке даже после захвата. Украинские операторы БПЛА внимательно наблюдают за действиями противника. Оккупанты несут значительные потери.