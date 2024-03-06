Shahed атаковали Сумы: есть раненые и попадание в критическую инфраструктуру, детали (фото)

Семь человек обратились за медицинской помощью, а среди раненых есть ребенок. По данным местных властей, повреждены более десятка многоэтажек и детский сад.

Ночью 6 марта Россия атаковала Сумы иранскими дронами-камикадзе Shahed. Взрывы в городе прогремели около часа ночи. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Под ударом оказались гражданские объекты.

"Применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг атаковал тремя БпЛА типа "Shahed" гражданские объекты г. Сумы", — заявили в прокуратуре.

За медицинской помощью обратились 7 человек, среди раненых — 10-летний мальчик. Повреждены помещения в 11 многоквартирных домах, здание дошкольного учебного заведения, а также 20 автомобилей.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Сумская военная прокуратура

Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил о попадании на территории города.

"На подлете к городу один "шахед" был сбит. Три "шахеда" зашли в воздушное пространство над городом Сумы и попали. Слава Богу нашим силам ПВО, которые изменили курс и эти "шахеды" попали практически в микрорайоны и погибших у нас нет. Но очень много пострадала инфраструктура", — рассказал Артюх.

По его словам, повреждены 40 автомобилей, 13 многоэтажек. Более полутысячи окон выбила ударная волна.

"Один "шахед" был нацелен на больницу городскую и районную, где находилось около 400 больных, в том числе полсотни, которые были ограничены в движении", — заявил глава ОВА.

Он добавил, что за последние месяцы это впервые БпЛА типа Shahed были нацелены на объекты в Сумах.

В свою очередь, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что один беспилотник попал по объекту критической инфраструктуры, два — по гражданским объектам.

Он добавил, что садики и школы функционируют в штатном режиме. А в саду, где в результате удара повреждены окна, будут работать дежурные группы.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта ВС РФ атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной Донецкой области и 42-мя ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила 38 дронов.

2 марта в результате попадания "шахеда" в дом в Одессе погибли 12 человек. Пятеро из них — дети в возрасте от 4 месяцев до 9 лет. Почти все они погибли вместе со своими родными — родителями.