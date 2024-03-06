Собственными силами: Украина закупила у Евросоюза 350 000 снарядов, — Боррель

Боеприпасы были закуплены по прямым контрактам, которые были заключены между украинской стороной и представителями оборонной промышленности Европы.

Украина собственными силами закупила у европейски[ производителей вооружений 350 тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом 5 марта заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Выступая на пресс-конференции, посвященной презентации Европейской оборонно-промышленной стратегии, глава европейской дипломатии уточнил, что боеприпасы были закуплены по прямым контрактам украинской стороны и представителями оборонной промышленности Европы.

Баррель подчеркнул, что украинские партнеры должны "реагировать быстрее", что касается поставок необходимого количества боеприпасов.

"Я надеюсь, что к концу года нас будет 1 150 000 снарядов. Этого все еще недостаточно, но это гораздо больше, чем мы могли ожидать вначале", — сказал дипломат.

По его словам, Украина на сегодняшний день нуждается в 200 тысячах боеприпасов 155-мм калибра в месяц. Это значит, что в год Вооруженным силам Украины требуется 2,5 млн снарядов. При этом Боррель отметил, что деньги у партнеров есть, однако они сами по себе не станут боеприпасами, если европейская промышленность не изготовляет их нужное количество.

"Вам необходимо конвертировать финансовые мощности в промышленные мощности, чтобы обеспечить снабжение боеприпасами", — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что норвежско-финский производитель боеприпасов Nammo организовал на своих предприятиях производство 155-мм снарядов в пять смен. Руководство одного из предприятий отметило, что в настоящее время необходимо увеличить количество производственных линий, которые стали своеобразным "бутылочным горлышком" всего процесса.