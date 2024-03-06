Четверо травмированных: китайские корабли столкнулись с филиппинскими, — CNN (видео)

Патрульные корабли КНР атаковали минометами филиппинские корабли, которые шли с продукцией для морпехов на одном из рифов.

Филиппины продолжают сталкиваться с Китаем, который агрессивно заявляет о своих правах в Южнокитайском море. Об этом сообщает CNN.

Китай имеет значительное преимущество по количеству сил во флоте. Четыре корабля филиппинского конвоя, отправлявшиеся на миссию по пополнению войск, были быстро окружены и разделены в открытом море утром 5 марта. Окна одного из филиппинского корабля были выбиты водометом, из-за чего четверо моряков получили травмы.

Пекин претендует на большую часть Южнокитайского моря. Из-за этого в последние годы растет количество столкновений с Филиппинами, союзником США в регионе.

5 марта произошла одна из самых наглых операций со стороны Китая. Журналисты это назвали борьбой Давида против Голиафа, который может перерасти в глобальный конфликт. Филиппинский корабль пытался найти безопасный проход среди множества китайских кораблей и рыболовных судов, которые являются частью теневой "морской милиции" Китая.

Филиппины обвинили корабли береговой охраны Китая в столкновении с двумя их судами, что привело к повреждению их экстерьера. Одна из меньших филиппинских лодок также была поражена водометами с двух китайских кораблей, разбив лобовое стекло и оставив экипаж на борту с травмами.

Китай обвинил филиппинских моряков в непрофессионализме, они якобы намеренно врезались в китайский корабль береговой охраны "непрофессиональным и опасным способом". Также Пекин обвинил страну во вторжении на их "суверенную территорию".

Филиппины имели впервые за 20 лет разрешили иностранным журналистам принять участие в операции по пополнению запасов небольшой группы морпехов на одном из рифов. Подобные миссии обычно и становятся причинами противостоят между Филиппинами и Китаем, который создал крупнейшие ВМС в мире.

Напомним, 19 февраля Филиппины обвинили Китай в отравлении Южнокитайского моря цианидом.

30 января китайские СМИ показали "вторжение" в территориальные воды Филиппин.