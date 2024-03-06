Мечтают о захвате Харькова: оккупанты изменили тактику ударов по городу, — Терехов

По словам мэра города, россияне участили атаки по Харькову, применяя беспилотные аппараты и ракетные системы С-300.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил изменение тактики ударов по городу со стороны российских оккупантов. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

"Россияне изменили тактику. В первую зиму они атаковали нашу энергетическую инфраструктуру", — сказал он.

По словам мэра, за последние два месяца оккупанты все чаще атакуют гражданское население, применяя беспилотные аппараты и ракетные системы С-300.

Терехов также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин до сих пор мечтает о захвате Харькова.

Городской голова добавил, что Харькове каждый день срабатывает сигнал воздушной тревоги от 10 до 15 раз. Всего за последние два года в городе погибли 2 420 мирных жителей, 3 516 получили ранения и 2 300 человек были объявлены без вести, включая 260 детей.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины надо оттеснить российские войска как можно дальше от Харькова для того, чтобы защитить город от ракетных атак С-300. В противном случае — это будет трудно сделать даже при условии усиления противовоздушной обороны. По его словам, регион нуждается в комплексной защите.

29 февраля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в области могут принять решение о принудительной эвакуации семей с детьми, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Речь идет о 18 селах Великобурлукской и Ольховатской громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком.