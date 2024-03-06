"Плацдарм преодолеть не могут": Гуменюк рассказала, почему наступления ВС РФ на юге не будет

По словам спикера пресс-центра ОК "Юг", противник не может добиться успехов на фронте, поэтому разработал информационные кампании. Их цель — надавить на моральное состояние украинцев.

Российские оккупанты продолжают активные действия не только на поле боя, но и на информационном фронте. В этот раз начали появляться сообщения о возможном наступлении ВС РФ на южные регионы Украины. Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала" высказалась по этому поводу.

По ее словам, противник неутомимо распространяет новые фейки, чтобы попытаться надавить на морально-психологическое состояние украинцев. Кампания с возможным наступлением на южные регионы один из пунктов такой тактики.

Россия при помощи своих ресурсов хотела убедить украинцев, что госслужащие уже начали эвакуацию из Херсонской области. Также были данные о будущих операциях в Николаевской области.

"Эта пропагандистская риторика является абсолютно предвыборной. Она направлена на население временно оккупированных территорий, которые не изъявляют желания участвовать в цирке с квазивыборами. Таким образом враг информационно пытается давить на людей", — заявила Наталья Гуменюк.

В такой способ, продолжает спикер пресс-центра ОК "Юг", Кремль пытается показать людям, что им якобы все равно придется жить с "властью", которую выберут на "выборах" 17 марта текущего года. Также это метод компенсировать свои неудачи на поле боя.

"О каком наступлении на правый берег (Херсонской области, – ред) можно говорить, если они плацдарм преодолеть не могут? Они продолжают его штурмовать на левом берегу, имея чрезвычайное преимущество по количеству и качеству вооружения и личного состава. Но штурмы постоянно завершаются поражением", – подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 4 марта о возможном наступлении ВС РФ на юге Украины высказался начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, противник заранее планировал информационную кампанию в южных регионах страны. Связаны разговоры с тем, что ВСУ сооружают линии обороны.