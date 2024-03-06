Оккупанты открыли "черный рынок" торговли украинскими военнопленными: в ISW назвали цель

Украинских военнопленных, приобретенных "кадыровцами" у подразделений российско-оккупационной армии, затем используют для обмена на чеченских бойцов.

ВС РФ работают на "черном рынке" по продаже украинских военнопленных, в частности, российским парамилитарным формированиям, которые, возможно, осуществляют обмен военнопленными с Украиной. Об этом говорится в отчете за 5 марта американского Института изучения войны.

Так, британское издание The Times со ссылкой на представителя украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко сообщило, что чеченские военизированные формирования покупают украинских военнопленных у других российских военных подразделений на "черном рынке" для торговли военнопленными.

Сообщается, что затем чеченские подразделения используют украинских военнопленных для обмена на чеченских воинов, попавших в плен к Силам обороны. Как отмечает издание, "кадыровцы" в целом находятся в тылу, где у них меньше возможностей захватить украинских военнопленных и обменять их на чеченских военнопленных.

"Отчеты о том, что чеченские подразделения, очевидно, осуществляют обмен военнопленными с Украиной, свидетельствуют о том, что некоторые военизированные подразделения российской армии, такие как подразделения чеченского спецназа, вероятно, не включены в более широкий российско-украинский обмен военнопленными высшего уровня", — считают аналитики Института изучения войны.

Следует отметить, что подобные методы нарушают нормы международного законодательства, в которых указано — "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

Напомним, что OsintFlow установили оккупантов, причастных к расстрелу пленных бойцов ВСУ под Бахмутом. Это военное преступление осуществляла штурмовая группа из числа военных 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

19 февраля в 110-й ОМБр сообщили, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", вместо этого расстреляли их.