ВС РФ обстреляли Боровую на Харьковщине: есть жертвы, пострадали дети (фото, карта)

Погиб 70-летний гражданский. Еще семь человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних парней, сообщили в ОГА.

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Боровая Изюмского района в Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале в среду, 6 марта.

По предварительным данным, погиб гражданский. Мужчине было 70 лет. Еще семь человек получили ранения. Трое из них — дети.

"У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У трех юношей в возрасте от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим", — заявил Синегубов.

Еще один 73-летний мужчина травмировался от обломков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести.

"В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки", — заявил Синегубов.

Глава Харьковской ОГА добавил, что ликвидация последствий продолжается.

Боровая расположена в нескольких километрах от линии фронта Фото: DeepStateMAP

В свою очередь, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области уточнил, что в доме на момент российской атаки было 5 детей.

"Из-под завалов частного дома спасена женщина. Мужчина, который рядом находился, погиб. Также в доме находились пять детей — все целы, доставлены в больницу. "Русское православие" продолжает цокать кликами и копытами", — написал он в Facebook.

Фото: скриншот

Напомним, ночью 6 марта Россия атаковала Сумы иранскими дронами-камикадзе Shahed. В городе зафиксировано попадание в гражданскую и критическую инфраструктуру. Семь человек обратились за медицинской помощью, среди раненых — 10-летний мальчик. По данным местных властей, повреждены более десятка многоэтажек и детский сад.

В ночь с 5 на 6 марта ВС РФ атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области и 42 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила 38 дронов.