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Военный Фокус Российско-украинская война

Сгорели заживо в автобусе: на Харьковщине выявили тела убитых россиянами мирных жителей (фото)

Расстрел колонна эвакуационные автобусы эксгумация убийство военное преступление Изюмский район
ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе

Военное преступление, по данным следствия, было совершено на второй день оккупации поселка Боровая. ВС РФ расстреляли автобусы с людьми, в результате чего погибли, как минимум, девять человек.

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Во вторник, 24 января, в Изюмском районе Харьковской области была проведена эксгумация тел мирных жителей, которых убили российские военнослужащие. Об этом информирует пресс-центр Офиса генерального прокурора.

В ведомстве отмечают, что указанное военное преступление в населенном пункте Боровая ВС РФ осуществили 14 апреля 2022 года. На второй день оккупации поселка российские солдаты расстреляли эвакуационные автобусы, в которых находились мирные жители.

"Люди ехали в свои дома на Луганщине. Враг открыл огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. В настоящее время установлена гибель по меньшей мере девяти человек — они сгорели заживо в автобусе. Также установлено, что тринадцать человек спаслись и были доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В мае прошлого года погибших граждан из эвакуационных автобусов похоронил местный житель Боровой. А во вторник, 24 января, прокуроры совместно с правоохранителями провели эксгумацию тел жертв российских военнослужащих.

Останки, как говорится в сообщении, были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. По факту расстрела эвакуационных автобусов в Изюмском районе начато уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

Внимание, фото 18+!

Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел Fullscreen
ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел Fullscreen
ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел Fullscreen
ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел Fullscreen
ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел Fullscreen
ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел
Эксгумация тела погибшие захоронение Изюмский район расстрел

Напомним, что после Нового года командиру одного из подразделений ВС РФ было объявлено о подозрении в совершении военного преступления. По данным следствия, офицер во время оккупации части Киевской области приказал подчиненным расстрелять автомобили с гражданскими в Бучанском районе, в результате чего погибли трое человек.

Осенью 2022 года сообщалось, что после деоккупации Харьковской области правоохранители начали массово выявлять братские могилы и пыточные, в которых россияне издевались над местными жителями. Так, масштабные захоронения с телами местных жителей были обнаружены в Волчанске и Казачьей Лопани.