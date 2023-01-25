Сгорели заживо в автобусе: на Харьковщине выявили тела убитых россиянами мирных жителей (фото)

Военное преступление, по данным следствия, было совершено на второй день оккупации поселка Боровая. ВС РФ расстреляли автобусы с людьми, в результате чего погибли, как минимум, девять человек.

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Во вторник, 24 января, в Изюмском районе Харьковской области была проведена эксгумация тел мирных жителей, которых убили российские военнослужащие. Об этом информирует пресс-центр Офиса генерального прокурора.

В ведомстве отмечают, что указанное военное преступление в населенном пункте Боровая ВС РФ осуществили 14 апреля 2022 года. На второй день оккупации поселка российские солдаты расстреляли эвакуационные автобусы, в которых находились мирные жители.

"Люди ехали в свои дома на Луганщине. Враг открыл огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по автобусам с людьми. В настоящее время установлена гибель по меньшей мере девяти человек — они сгорели заживо в автобусе. Также установлено, что тринадцать человек спаслись и были доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В мае прошлого года погибших граждан из эвакуационных автобусов похоронил местный житель Боровой. А во вторник, 24 января, прокуроры совместно с правоохранителями провели эксгумацию тел жертв российских военнослужащих.

Останки, как говорится в сообщении, были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз. По факту расстрела эвакуационных автобусов в Изюмском районе начато уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

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[ + – ] ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе [ + – ] ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе [ + – ] ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе [ + – ] ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе [ + – ] ВС РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Изюмском районе

Напомним, что после Нового года командиру одного из подразделений ВС РФ было объявлено о подозрении в совершении военного преступления. По данным следствия, офицер во время оккупации части Киевской области приказал подчиненным расстрелять автомобили с гражданскими в Бучанском районе, в результате чего погибли трое человек.

Осенью 2022 года сообщалось, что после деоккупации Харьковской области правоохранители начали массово выявлять братские могилы и пыточные, в которых россияне издевались над местными жителями. Так, масштабные захоронения с телами местных жителей были обнаружены в Волчанске и Казачьей Лопани.