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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

В Харьковской области обнаружили новые пыточные ВС РФ и братские могилы, — полиция (фото)

Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты садисты военные преступления
В Харьковской области обнаружили новые пыточные ВС РФ и братские могилы

Одно из захоронений расположено в поселке Казачья Лопань, однако для эксгумации тел специалистам необходимо полностью разминировать территорию.

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В освобожденной части Харьковской области полицейские обнаружили новые пыточные и массовые захоронения с телами погибших украинцев. Об этом в своем Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, в деоккупированных городах все еще отсутствует электричество и газоснабжение, однако было возвращено полицейское присутствие.

После освобождения поселка Казачья Лопань, который расположен на границе с Россией, правоохранители обнаружили очередную пыточную и братскую могилу, в которой оккупанты хоронили погибших украинцев.

"В ближайшее время туда (в Казачью Лопань — ред.) прибудут специализированные следственно-оперативные группы по проведению следственных действий. Кроме того, люди рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при бегстве увезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений", — продолжил Клименко и добавил, что освобожденные территории необходимо полностью разминировать, чтобы эксперты могли приступить к эксгумации тел погибших.

Еще два населенных пункта, в которых были выявлены новые массовые захоронения, в Нацполиции не называют. По данным источников издания "Левый берег", братская могила может находиться в городе Волчанск, который расположен в трех километрах от границы с Россией.

Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область Fullscreen
Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область Fullscreen
Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область Fullscreen
Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область Fullscreen
Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область Fullscreen
Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область
Пыточная Казачья Лопань пытки оккупанты райотдел Харьковская область

Напомним, что после отступления ВС РФ из Харьковской области в Изюме обнаружили массовые захоронения. Представители СМИ в лесополосе насчитали сотни безымянных могил, часть из которых — пронумерована. В братских могилах в Изюме, как минимум, захоронены более 400 человек, ставших жертвами вторжения российских войск.

Также сообщалось, что во время оккупации Харьковской области ВС РФ пытали и похищали не только украинцев, но и иностранных граждан. По дороге в Харьков российские войска взяли в плен студентов из Шри-Ланки. Иностранцев в течение четырех месяцев держали в камерах, а также подвергали физическому насилию.