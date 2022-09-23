В Харьковской области обнаружили новые пыточные ВС РФ и братские могилы, — полиция (фото)

Одно из захоронений расположено в поселке Казачья Лопань, однако для эксгумации тел специалистам необходимо полностью разминировать территорию.

Related video

В освобожденной части Харьковской области полицейские обнаружили новые пыточные и массовые захоронения с телами погибших украинцев. Об этом в своем Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, в деоккупированных городах все еще отсутствует электричество и газоснабжение, однако было возвращено полицейское присутствие.

После освобождения поселка Казачья Лопань, который расположен на границе с Россией, правоохранители обнаружили очередную пыточную и братскую могилу, в которой оккупанты хоронили погибших украинцев.

"В ближайшее время туда (в Казачью Лопань — ред.) прибудут специализированные следственно-оперативные группы по проведению следственных действий. Кроме того, люди рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при бегстве увезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений", — продолжил Клименко и добавил, что освобожденные территории необходимо полностью разминировать, чтобы эксперты могли приступить к эксгумации тел погибших.

Еще два населенных пункта, в которых были выявлены новые массовые захоронения, в Нацполиции не называют. По данным источников издания "Левый берег", братская могила может находиться в городе Волчанск, который расположен в трех километрах от границы с Россией.

[ + – ] Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине [ + – ] Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине [ + – ] Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине [ + – ] Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине [ + – ] Полицейские нашли новые пыточные и братские могилы на Харьковщине

Напомним, что после отступления ВС РФ из Харьковской области в Изюме обнаружили массовые захоронения. Представители СМИ в лесополосе насчитали сотни безымянных могил, часть из которых — пронумерована. В братских могилах в Изюме, как минимум, захоронены более 400 человек, ставших жертвами вторжения российских войск.

Также сообщалось, что во время оккупации Харьковской области ВС РФ пытали и похищали не только украинцев, но и иностранных граждан. По дороге в Харьков российские войска взяли в плен студентов из Шри-Ланки. Иностранцев в течение четырех месяцев держали в камерах, а также подвергали физическому насилию.